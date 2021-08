'Nisam ni video Bjelogrlića dok nije počeo da me bije' GAGA ANTONIJEVIĆ ZA PINK OTKRIO da postoje DVA MOGUĆA POVODA ZA NAPAD

Glumac Dragan Bjelogrlić napao je reditelja Predraga Gagu Antonijevića jutros oko četiri sata u jednom u Nišu gde se održavaju Filmski susreti.

Antonijević je ekskluzivno za TV Pink rekao da više mogućih povoda za napad.

- Ima jedna situacija gde sam ja izneo dokumentaciju javno da je on nudio mito meni, napisemo šta je slao i tu je razlog ogromne mržnje. Drugi je Dara iz Jasenovca, bio je vrlo glasan i vrlo organizovao ljude i kolege protiv filma, nije mu se dopala cela propozicija - naveo je Antonijević koji je na gostovanje na TV Pink došao sa podlivima na licu.

Antonijević je rekao da nije ni video Bjelogrlića dok nije počeo da ga bije.

- Iznenađen sam reakcijama. Šta sam ja to uradio da zaslužujem batine? Čime sam zaslužio da me neko bije? Danas da me bije, sutra da me strelja - dodao je slavni reditelj.