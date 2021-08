Saša Matić progovorio o supruzi i naslednicama: Još se trudim da je osvojim! A evo kakav je pevač u ulozi OCA!

Pevač otkriva u čemu je tajna njegovog idiličnog braka.

Pevač Saša Matić je već skoro dve decenije u braku sa suprugom Anđelom, sa kojom ima dve naslednice Aleksandru i Taru. Njihov idiličan odnos i vrednosti koje neguju čine ih jednim od najskladnijih parova na estradi, a pevač objašnjava da je tajna u tome što svakog dana poklanjaju pažnju jedno drugom.

- Brak negujemo ljubavlju. Porodica je nešto najsvetije za mene i oduvek sam bio mišljenja da se svaki odnos mora negovati da bi bio uspešan. Vreme sa suprugom je vreme kad odlazimo u neki naš svet pun pažnje, razumevanja i ljubavi. Još se trudim da je osvojim kao kad je sve počelo, a ona tako lako uspeva da se svaki dan ponovo zaljubim u nju kao da je prvi put. I tako, trajemo godinama i čvrsto verujem da će tako biti zauvek - iskren je Saša i usput otkriva kako izgleda biti jedini muškarac u kući:

- Teško da ikad pobedim u borbi sa mojim lepoticama... Kruna uvek ode njima, ali ni ja se ne žalim. Nežno, prelepo i uvek puno razumevanja je kad se okružiš ženama. Eto tako.

Matić ne krije da je on popustljiviji prema naslednicama Aleksandri i Tari, kao i da neće imati ništa protiv ukoliko odluče da krenu njegovim stopama u budućnosti.

- Kao svaki otac u svojim ćerkama vidim toliko toga kvalitetnog i lepog. Šta god da budu odlučile biti u životu ja ću ih podržati i sigurno biti najjači vetar u leđa - kaže Sale te dodaje da je uloga "lošeg policajca" u njegovom domu ipak pripala suprugi:

- Pre svega sam otac svojim devojčicama, pa tek onda prijatelj. Supruga i ja vredno radimo na tome da ih naučimo pravim vrednostima i pokažemo šta jeste, a šta nikako nije u redu. One su stvarno dobre devojčice i ne govorim to što su moje, ali su stvarno mnogo pametne. Uglavnom one beže meni kad im nešto nije po volji, ali nemojte to otkriti pred mojom suprugom - kroz osmeh poručuje.

Ono što svi vezuju za Matića, pored emotivnih i neprolaznih hitova, jeste njegova vedrina duha. Priznaje da i on ima svoje "žute minute", ali da je uvek optimista.

- Drago mi je da me ljudi vide takvim, jer ja i jesam takav. Ništa se neće rešiti ako ste namrgođeni i mrzovoljni. Može samo biti još gore. Vedar duh osvaja sve(t). Kao i svaki čovek, imam dana kad nisam najsrećniji na svetu, iznerviram se zbog nečega ili rastužim. Muzika podnosi sve. Vreme s porodicom i s pesmom leči sve - iskren je Saša.

Autor: M.K.