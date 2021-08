BJELOGRLIĆ STIGAO NA SASLUŠANJE! Glumca u tužilaštvo dovela policija, a poručio je SAMO JEDNO! (FOTO)

Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudu da mu odredi pritvor do 30 dana ili će ga pustiti da se brani sa slobode.

U policijskoj pratnji i policijskom automobilu Dragan Bjelogrlić doveden je na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Nišu u pratnji dva policajca. Glumac je bio raspoložen, a na pitanje novinara: "Kako je?", poručuje kratko: "Dobro smo, dobro smo".

Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudu da mu odredi pritvor do 30 dana ili će ga pustiti da se brani sa slobode.

On će biti ispitan povodom sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, rekao je ranije Tanjugu tužilac Vladimir Stanojević.

Krivični zakonik Srbije ovo delo propisuje u dva oblika, pa je za prvi lakši zaprećena kazna zatvora do tri godine, a za teži, kada je došlo do lake telesne povrede ili do teškog ponižavanja građana, kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.M.