ZORICA ISKRENO O AFERI 3.000 DINARA! Markovićeva progovorila o pomirenju sa Vesnom Zmijanac: 'Ostaće tako DOK SMO ŽIVE!' (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Na veliko iznenađenje milionske publike, Vesna Zmijanac je u subotu nastupila u srpskoj prestonici i to u kafani Zorice Marković. Kako su postojale spekulacije da među inače velikim prijateljicama postoje nesuglasice zbog novca, Zorica je otkrila kako stvari stoje i kako je došlo do ponovne saradnje posle više od pola decenije, ali i da li je novac razlog što su njih dve nakratko prestale da rade zajedno.

Kako nam je Zorica ispričala, njih dve su već ugovorile da Vesna svake subote ima nastupe u njenom lokalu i, da zabavlja goste.

- Vesna i ja se znamo punih 35 godina, to prijateljstvo je neraskidivo i ostaće tako dok smo žive. Radile smo zajedno, to zna ceo svet i, ljudi koji su prodefilovali, a bilo ih je milion za pet godina, u „Lepezi”, gde smo sarađivale više od godinu i po. Imala je svoj svaki četvrtak. Nakon duže pauze stvorila se prilika i, što se tiče objekta i mojih partnera, da Vesna može da nastupa. Dogovorile smo se da ona svake subote nastupa u „Pravoj priči”. To bi se desilo svakako i da joj nije otkazan koncert na Tašmajdanu – priča Markovićeva, pa detaljno objašnjava aferu „3.000 dinara”, zbog koje su navodno bile u svađi.

- Mi smo najbolje prijateljice, bile i ostale. Ona i ja nikada nismo imale nikakav nesporazum, zbijale smo šale na konto te priče. Kao što znate, kurs se menjao, danas je 117, sutra 118, evro raste, pada, neka razlika, sića je bila manje uplaćena. Neke 2.000, 3.000 manje je uplaćeno, ali nas dve smo se tome smejale i zbog toga nikada nije bio doveden naš odnos u pitanje. Saradnja će trajati dokle god ona bude želela. Spoj nas dve je neprikosnoven. Ona ne nastupa ovde, ide tamo gde sam ja – završava Zorica.

Podsetimo, Zmijančeva skoro šest godina nije nastupala u Beogradu, a devedesetih je najviše zarađivala. Jednom prilikom je priznala da je od nastupa u Sofiji mogla da kupi čak tri stana u centru srpske prestonice.

- Uvek se radujem kad treba da pevam u Sofiji ili bilo gde u Bugarskoj jer se tamo osećam kao da sam kod kuće. Nema razlike kad šetam, prilaze ljudi da se slikaju, isto kao i ovde, i tamo uvek rado odem – pričala je Vesna ranije, pa nastavila o tome šta nosi u najlepšem sećanju, te koliko je uspela da zaradi.

– U najlepšem sećanju mi je ostao koncert koji sam održala 1990, zbog toga što je atmosfera, sama po sebi, bila prelepa. Ne volim da pričam o novcu, retko govorim na tu temu, ali sam zaradila brdo para tada. Da bih vam približila otprilike koliki je to novac bio, uporediću s tim da sam mogla po povratku da kupim tri zgrade u Knez Mihailovoj ulici i da ne trepnem. Toliko sam dobro prošla tada. Mnogo sam, na početku karijere, pevala tužne pesme, a tek kasnije one lepe i vedrije. Tako to ide, ali sam s publikom uvek bila iskrena, i to je važno – zaključila je ona.

