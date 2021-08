ROĐACI IZNELI DETALJE IZ BRAKA POZNATOG PARA: 'Samo se Zorica Brunclik pita ko će naslediti zajedničko BOGATSTVO!'

Šuška se...

Dalji Kemišovi rođaci za domaći medij tvrde da se samo Zorica Brunclik pita da li će se harmonikaševa ćerka iz prvog braka, koja živi u Nemačkoj, naći na spisku naslednika njihovog bogatstva.

– Ima i Zorica svoju decu iz veza i brakova pre Kemiša, a Zlata je njihovo zajedničko dete i ona im je mezimica – započinju rođaci i dodaju:

– Ali to je zato što je ona najmlađa, a ne što je odvajaju. Ona i živi s njima, ali nikome od njihove starije dece ništa ne fali. E sad, što se testamenta tiče, tu je Zorka glavna, Kemiš u to neće da se meša. On toliko voli Zoricu, pa joj sve to i prepušta jer zna da se neće ogrešiti ni o jedno dete. Svi oni lepo funkcionišu i slažu se iako ne žive svi zajedno. A verujem da će Zorka biti pravedna kao i uvek i da se neće ogrešiti ni o jedno dete – završava izvor.

Autor: M.M.