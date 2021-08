Oduševila sve!

Poznata pevačica Nataša Bekvalac danas je na Beogradskom sajmu primila treću dozu vakcine protiv korona virusa.

Bekvalčeva je na vakcinisanje došla u prisustvu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića.

Pevačica je izabarala crnu odevnu kombinaciju za ovaj događaj i oduševila sve prisutne.

Na Nataši je sve pucalo, a prisutni nisu mogli da skinu pogleda sa nje i niko nije uspeo da ostane ravnodušan na novosadsku barbiku.

Podsetimo, popularna novosadaska barbika poslednjih nedelja pokušava da ostavi nikotin, ali joj to teško pada. Nataša se pre nekoliko dana požila svojim pratiocima da joj oatavljanje najvećeg poroka toliko pravi probleme da je počela nenormalno mnogo da jede i sve je nervira.

- Još malo pa će biti dve nedelje kako sam zauvek ostavila nikotin. Svaki dan mi je malo lakše od prethodnog, ali mi je i dalje jako teško. Morate naći jak motiv, nešto što može da stane na crtu ovom poroku koji će vas prvo zavesti a onda lagano ubijati. Još sam jako nervozna, razdražljiva, tankih živaca, doslovno me sve iritira i izvodi iz takta. Eto, pišem vam ovo jer ste me pitali... Budite mi dobro i zdravo. Bože, samo da ne poludim, eto samo to želim - rekla je Nataša.

Autor: M.K.