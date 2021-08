IVANA MAKSIMOVIĆ I DANILO ANĐUŠIĆ DOBILI SINA: Nasledniku dali staro srpsko ime moćnog značenja!

Stigle rode!

Košarkaš Danilo Anđušić danas je postao otac malog Uroša kojeg je na svet donela streljačica Ivana Maksimović.

Majka se oseća dobro i roditelji su presrećni zbog novosti u svojoj porodici. Bebi su dali staro srpsko ime koje označava gospodar.Inače, njih dvoje su nedavno dali intervju gde su pričali o proširenju porodice, pre nego što se Ivana porodila.

- Stvarno se trudim bez obzira na to koji je povod, da je obradujem sitnicama i učinim srećnom. Ne kažu bez razloga “happy wife happy life” (smeh). Šalu na stranu, Ivana nije zahtevna trudnica, tako da u mnogim situacijama na svoj način želim da joj što više olakšam da i u ovom periodu uživa što je više moguće. A da li je tretiram kao princezu, moraćete nju da pitate, ali ja se trudim da tako i bude.

On je priznao da su Ivana i on priželjkivali da dobiju ćerku.

- Mislim da smo svi ovoga puta priželjkivali više devojčicu, pa tako i ja. Mada, naravno srećni smo i zbog dečaka, pogotovo zbog Filipa, jer će imati brata. Ja sa svojim bratom imam poseban odnos i mnogo mi znači što je tako, pa verujem i da će i njima kroz život biti lakše da imaju jedan drugog, iako mlađem neće biti ni malo lako pored Filipa. Voleo bih da dobijemo i devojčicu, jer vidim od svih svojih prijatelja da je veza između oca i ćerke nešto specijalno. Dva sina i ćerka je za mene idealna kombinacija.

Mnogi su primetili da je Filip Danilova kopija, pa košarkaš kod sina primećuje mnoge svoje osobine.

- Ne mogu da lažem, a i verujem da je Ivana već navikla, pa stvarno moram da se složim da je Filip isti ja fizički. Ali po osobinama je više na majku, iako ima dosta i zajedničkih crta. Ono što već sada može da se vidi, to je njegova upornost kad zacrta nešto, da to mora po svaku cenu da uradi. U ovom periodu je to dosta teško kontrolisati, ali verujem da će mu u budućnosti dosta značiti. Isto tako dosta je tvrdoglav, što verujem da je na oboje. I da, ljuti se isto kao i mama- kaže kroz osmeh Danilo.

Anđušić kaže da je za njega najveći san kada je skupa sa porodicom.

- To je nešto što nam stvarno nedostaje, s obzirom na to da smo Ivana i ja ti koji baš uživamo u tim stvarima. Prošle godine zbog cele situacije nismo uspeli zajedno da putujemo, tako da nam je ovo zajedničko vreme dragoceno. Uživamo u svakom trenutku, jer uskoro kreću nove obaveze- rekao je Anđušić, pre nego što je otišao za Monako.

Autor: M.K.