Goga Sekulić progovorila o majčinstvu i vaspitanju sina jedinca, jednu stvar usvojila je od Dragane Mirković i njenog muža Tonija

Pevačica Goga Sekulić napravila je dužu pauzu kada je rodila sina Vasilija Andreja. Sada se polako vraća na scenu, a kako kaže, nijednog trenutka se nije pokajala zbog toga što je odlučila da se posveti porodici, a svoj posao i publiku ostavi po strani.

- Pauza zbog sina je najlepša pauza u mom životu! To je pravo uživanje! Inače nisam od onih koji se pojavljuju i kad nemaju razloga za to. Kad imam novu pesmu ili album, gostujem u emisijama i dajem intervjue, ali biram proverene i kvalitetne medije. Ranije su se hitovi i skandali spontano dešavali. Za hit ti niko ne garantuje, a skandale ti pakuju jer su ljubomorni zbog hita. To tako ide, nažalost, uspehe niko ne prašta – rekla je ona za Skandal i dodala:

- Mnogi preteruju sa pojavljivanjem u javnosti, ali ako oni misle da tako treba, to je njihova odluka. Nemam ništa protiv – dodala je pevačica.

Istakla je i to da sina ne želi mnogo da eksponira u javnosti, a primer da to uspešno može da se izvede su joj Dragana Mirković i njen suprug Toni.

Meni se to ne dopada, ali to ne može da se izbegne. Svakako, može da se utiče da se taj publicitet svede na minimum. Mi smo protivnici toga, moj Uroš posebno. Škola mora da bude na prvom mestu. Recimo, Dragana i Toni su odličan primer da deca mogu da se sklone iz medija. Svaka im čast. Što se tiče mog sina, nećemo mu nametati čime će se baviti. Sport svakako mora biti deo aktivnosti, videćemo da li rekreativno ili profi. Muzika je isto zanimljiva, ali mu ja to ne bih preporučila.

Autor: pink.rs