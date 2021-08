DANAS BI NAPUNIO 52 GODINE! Otkriva velika strast Nebojše Glogovca, ovu želju NIJE uspeo da ostvari!

Glumac je bio veliki navijač Crvene zvezde!

Naš proslavljeni glumac Nebojša Glogovac danas bi napunio 52 godine. Vest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je javnost i ostavila dubok trag u srcima svih koji su ga voleli i poštovali njegov rad.

U jednom intervjuu koji je dao nekoliko godina pre smrti, Glogovac je govorio o svojoj velikoj ljubavi prema Crvenoj zvezdi, a tom prilikom otkrio je da mu je neostvarena želja da napravi glumački spektakl upravo na stadionu ovog fudbalskog kluba.

U to vreme Glogovac je kao veliki navijač pomenutog tima pozvan da bude član Skupštine kluba, i imao je sjajne ideje kako da pomogne timu koji mu je oduvek bio u srcu.

– Ljudi iz Zvezde su me pozvali, što sam ja prihvatio sa zadovoljstvom. Doduše, nisam bio na prvoj Skupštini jer sam imao poslovne obaveze, ali to je neka vrsta zadovoljstva i časti, da su me pozvali. Ne znam koliko bih mogao da doprinesem, ne bih voleo da budemo tamo samo maneken, nego da pokušam nešto da dobrim idejama razmrdamo – rekao je Glogovac i otkrio šta mu je velika želja:

– Da razmrdamo Zvezdu kao klub i neke dobre kontakte sa publikom ostvarimo, privučemo neke nove ljude i tako dalje. Videćemo. Moja ideja je da se jedna predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta igra na Marakani. To bi bio veliki projekat, da pored bine tu budu i video-bimovi. Eto, videćemo da li ćemo uspeti – ispričao je tada legendarni glumac.

Autor: M.M.