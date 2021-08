ZAUVEK! Nakon što je obelodanila svoju vezu sa Lukom, Mina Vrbaški se ODLUČILA NA NEOČEKIVANI POTEZ: Mnogi smatraju da je PRERANO! (FOTO)

Ovo niko nije očekivao!

Rijaliti zvezda Mina Vrbaški, nakon što je izašla iz najgledanijeg rijaliti formata "Zadruga" ne prestaje da intrigira javnost.

Kao što već znamo njene rijaliti veze su uvek bile burne i strastvene. Publika je od Mine navikla da često menja partnere i otvoreno priča o tome. Ipak po izlasku iz "Zadruge 4" Mina je započela novu ljubavnu romansu sa izvesnim Lukom Nikolićem, koji nije poznat javnosti.

Na početku njihovog odnosa, ona je htela da veza bune tajna, ali njen rijaliti prijatelj Lepi Mića se javno oglasio i raskrinkao Minu, rekavši da je u vezi sa sinom njegovih prijatelja i da je on njen najnormalniji dečko do sada kao i to da nema potrebe da ga krije od javnosti već da treba da se ponosi njim.

Vrbaški je sada odlučila da se tetovira kod svog rijaliti druga Filipa Reljića i na svom telu ostavi duboko urezan trag koji će je, sumnja se, zauvek sećati na svog sadašnjeg partnera Luku Nikolić, budući da je u sklopu znaka ''beskonačno'' istetovirano i slovo ''L''.

Autor: N.V.