'ONA NJEGA NE ZANIMA!' Maja Marinković OŠTRO odgovorila na Tarine suze zbog nje i Mateje: 'ŽAO MI JE ŠTO SU LJUBOMORNI I NA POMEN MOG IMENA!' (VIDEO)

Ne zanimaju je osećanja bivše cimerke!

Maja Marinković se u Beču našla u krevetu učesnika ''Zadruge 5'' Matije Matijevića zbog čega se navodno njegova bivša devojka Tara Simov rasplakala u emisiji "Narod pita" pa oštro poručila rivalki da može samo noge da joj slomi zbog njenog postupka. Maja je čula za pretnju, ali je ona uopšte nije dotakla. Ona poručuje da je Tara uopšte ne zanima.

- Ne intersuje me šta ona priča. Nemam nikakav ljubavni odnos sa Matijom, on je dečko samo bio u našem društvu. Zaista mi je žao što su pojedine osobe ljubomorne čak i na pomen mog imena. Tara njega ne zanima, ali to svakako nije moj problem, niti se bavim tom temom. Ja imam svoj neki drugi odnos sa njim, i uopšte nema potrebe da me na ovaj način povezuju s njim - rekla je Marinkovićeva.

Inače, Maja je, kako mnogi tvrde, sada u vezi s Filipom Carem koji joj je i pravio društvo u Austriji, ali Taru to ne zanima. Ona je zaslepljena ljubomorom i videla je samo da Marinkovićka sedi u Matijinom krevetu. A Maja je odnosem s Carem pokvarila prijateljstvo s njegovom bivšom devojkom Sanjom Stanković, dok Janjuš više ne želi da čuje za drugara iz Hrvatske, s kojim je u prošloj sezoni "Zadruge" bio blizak.

Autor: Pink.rs