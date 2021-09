SPECIJALNO BEST OFF IZDANJE EMISIJE MAGAZIN IN SA ZADRUGARIMA! Ovako je Maja govorila o ljubavi sa Janjušem, a evo i kako su Tara i Ša blistali pred kamerama u vreme najveće ZALJUBLJENOSTI! (VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Predstojećeg subotnjeg popodneva gledaoci televizije Pink imaće priliku da uživaju u specijalnom best off izdanju emisije ''Magazin In''. Naime, autorka i voditeljka omiljene vikend emisije, Sanja Marinković pred novu sezonu pripremila je pravu poslasticu za svoju vernu publiku, a u pitanju su best off izdanja u kojima su gosti nekadašnji učesnici rijaliti programa ''Zadruga 4''.

Gledaoci će imati priliku da se podsete gostovanja zadrugara, koja su izazvala nezapamćeno interesovanje.

Između ostalog, publika će se prisetiti i kako su ljubavni parovi koji su obeležili prethodnu sezonu govorili o svojim vezama, svađama i preljubama u Beloj kući.

Naime, gledaoci će moći da se prisete kako je Maja Marinković govorila o svojoj ljubavi sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali i kako su Tara Simov i Nenad Aleksić Ša izgledali u vreme svoje najveće zaljubljenosti.

Ne propustite specijalnu best off emisiju sa zadrugarima koja je na programu televizije Pink u subotu, 4. septembra u 17 časova!

Autor: M. K.