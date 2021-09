'DA SE TO DESILO, ODMAH BIH ZVAO POLICIJU I HITNU POMOĆ' ĐEDOVIĆ ZA PINK.RS OTKRIO ISTINU O TARINOM SUSRETU SA ŠA! Evo zbog čega su se sastali nakon svega i da li je došlo do POMIRENJA! Spomenuo i Mateju!

Đedović sve obelodanio!

Nakon ekskluzivnog Pink.rs paparaca na kojem se jasno vidi prisan susret Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, nakon raskida i neviđene drame, za naš portal oglasio se Marko Đedović.

Naime, dok svi bruje o navodnom pomirenju Ša i Tare, Đedović tvrdi da od toga nema ništa, te da mu je Simova otkrila zbog čega se danas popodne sastala sa bivšim dečkom.

- Čuo sam se sa Tarom, nije došlo do pomirenja, on je došao samo da vidi kera na 15 minuta. To je Tarino kuče, oni su ga zajedno kupili, on je emotivno vezan za psa. Ša joj je doneo dve haljine koje su joj ostale kod njega. Oni su sada u korektnom odnosu. Ša bi se sa njom rado pomirio, ali ona neće s njim, ona voli Mateju i po ceo dan se dopisujemo i pričamo o Mateji. On je juče istetovirao onu patku na nozi i samo se peckaju međusobno. Lepša mi je veza Tare i Mateje bila i navijam za njihovo pomirenje - rekao je Marko za Pink.rs i otkrio šta bi uradio u slučaju da se Simova zaista pomirila sa Aleksićem.

- Rekao bih joj da nije normalna i rekao bih joj da su oboje bolesni i da su za hospitalizaciju, zvao bih i policiju i Hitnu pomoć da ih odmah vode u Lazu, ali na posebno odeljenje, da ne budu zajedno - poručio je bivši zadrugar za Pink.rs.

Autor: M.K.