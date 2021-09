Au, druže!

Pre nekoliko dana Kristijan Golubović je izjavio da ne želi da ga niko stavlja u isti koš sa Acom Lukasom. On je na njegov račun izneo niz uvreda, između ostalog, i to da je on narkoman i mediokritet i da je smešno što je on napisao autobiografiju.

Lukas nije ostao dužan Goluboviću.

- Ja sam u svom poslu ozbiljan i mnogo toga sam u karijeri i životu uradio da bih se osvrtao na baš svaku budalu koja me komentariše. Pitam se u kom su to zatvoru bili Momo Kapor i Ljubivoje Ršumović toliko godina kad je ovaj kreten odrastao pored njih - bio je kratak folker.

Autor: M.K.