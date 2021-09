SUPRUG IVANE SELAKOV ZAVRŠIO U HITNOJ! Zbog sukoba sa Lukasom, Predragu navodno POZLILO, pa mu je hitno ukazana lekarska pomoć!

ŠOK!

Skandalozni raskid saradnje između Ivane Selakov i Ace Lukasa, o čemu bruje mediji danima, ostavio je ogromne posledice na pevačicu, kako finansijske tako i zdravstvene.

Ona je, prema rečima našeg izvora, zbog nastale situacije doživela veliki stres, ali gore je prošao njen suprug i menadžer Predrag Mirković, kojem je pozlilo i završio je na infuziji! Kad su shvatili da moraju da plate Acinom producentu Saši Mirkoviću 21.000 evra, kako on sam tvrdi, Mirković se toliko iznervirao da je njegov organizam doživeo totalni kolaps, pa je morao da potraži pomoć lekara. Prema rečima našeg sagovornika, Ivana se mnogo uplašila za zdravstveno stanje suprugu, zbog čega ga je odmah odvela na pregled.

Doktori su ustanovili da je kod Peđe problem napravio stres i nervoza, pa su mu odmah dali duplu dozu koktela vitamina kroz infuzije. Nakon toga je pušten na kućno lečenje i savetovano mu je da obavezno mora da miruje narednih dana i da izbegava napete situacije.

Ali, po svemu sudeći, to nije moguće. Kako je Lukas rekao, on i Ivana su prekinuli svaki kontakt i više neće sarađivati. U jučerašnjem intervjuu za Kurir izjavio je da smatra da je on mnogo pomogao Ivani u karijeri i da bez tri dueta s njim ne bi bila aktuelna kao pevačica.

- Ja sam joj bio od pomoći kao velika zvezda, ona je bila samo moj prateći vokal. To je sve funkcionisalo. Sad priča da je ona sve finansirala, a da me je pitala da i ja u tome učestvujem, ja bih to odbio, jer meni ni za ku*ac u životu nije potrebna Ivana Selakov. Tako da je to do sada funkcionisalo na obostranu korist - rekao je Aca.

Ivana nam se juče nije javljala na pozive, a dan pre je rekla da više neće davati izjave o prekidu saradnje s Lukasom jer ne želi da bude tema estradnih skandala. Podsetimo, frka je nastala u utorak, kada je Selakov objavila da s Jutjuba povlači spot za četvrtu duetsku pesmu sa Acom, pod nazivom "Svadba", jer je navodno prevarena. Tad se oglasio Mirković i objasnio u čemu je problem.

-Mi smo nekoliko dueta s bivšim bek vokalom uradili, to je uvek bilo na obostrano zadovoljstvo, a u stvari usluga da nešto napravi od sebe. Bila je dogovorena finansijska naknada, koja nije izvršena od njenog tima, pa smo spot zaustavili - naveo je on i naglasio da će Aca uskoro snimiti pesmu sa Severinom.

Autor: N.Ž.