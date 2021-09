Besan!

Zoran Jagodić Rule, kum pokojnog Džeja Ramadanovskog, oglasio se nakon izjave Jelene Tinske, koja smatra da pokojni pevač kao i Šaban Šailić ne zaslužuju da počivaju u Aleji zaslužnih građana. Po njegovom mišljenju Džej, Šaban, Predrag Živković Tozovac, Cune Gojković su sahranjeni baš tamo gde i treba da budu, a osvrnuo se i na Jeleninog pokojnog oca.

Nekadašnja balerina je za medije izjavila da Šabanu Šauliću nije mesto pored Ive Andrića i da je Džej Ramadanovski šibicar kome tu nije mesto i da bi trebalo da se napravi estradno groblje.

- Lanetu skidam kapu što nije želeo da bude sahranjen u Aleji sa šibicarima i kriminalcima. Tamo je puno takvih. Sa moje tačke gledišta, tamo treba da počiva Tito, pa vi vidite. Treba da budu ljudi koji nisu krimosi. Za pevače neka naprave posebno estradno groblje. Neka idu tamo neka ih sahranjuju, a ne u Aleju. Pa je l' vi vidite da je tu Ivo Andrić, a odmah pored njega Šaban Šaulić?! Čekajte ljudi, ima li to smisla?! - samo je deo Tinskine izjave.

- Oni su tamo sahranjeni zasluženo i to ne bih dovodio u pitanje. Cenim Jelenu i njenog roditelja, ali ne znam zašto ovako komentariše. Šaban i Džej su naši umetnici i ambasadori, imaju oni mnoge svoje zasluge. Oni su bili naša dva najjača pevača - ističe kum pokojnog Ramadanovskog i nastavlja:

- Jelenu mogu da pitam dok su Džej i Šaban pevali na Brankovom mostu za vreme bombardovanja, pesmom protiv bombe, šta je ona radila? Ne sećam je se sa mosta, mislim da je čak u to vreme bila i van granica naše zemlje. Njen pokojni otac, koliko se ja sećam, bio je reditelj, pa i on je sahranjen u Aleji. Nedavno su mi bili gosti iz Njujorka koje sam odveo tamo, pored njih dvojice tamo su sahranjeni i Cune i Tozovac, ne razumem što to njoj smeta?! - rekao je Zoran Jagodić Rule.

Autor: M.K.