Brutalno joj odbrusio!

Folker Aca Lukas ostao je šokiran na izjavu Jelene Tinske da je zgrožena činjenicom da se u Aleju zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu već godinama sahranjuju estradnjaci, pa tvrdi da oni treba da imaju posebno groblje i parcele.

Lukas joj je poručio da priča gluposti i da joj savetuje da otvori pogrebno preduzeće i samu sebe upiše jer je već u godinama, kao i da je svako ko je u aleji je verovatno zaslužio to.

- Jelena Tinska stvarno nije normalna, kakve to gluposti priča!? Je l' ona živa, koliko beše danas ima godina, 350? Ona ne treba da sudi o tome gde je Šaban sahranjen, ni ona, ni bilo ko drugi jer svi znaju šta je Šaban za života uradio, stekao i postigao. Tinska priča o Ivi Andriću, a nije pročitala sigurno nijedno njegovo delo, to potpisujem. Lane Gutović je rekao da neće tamo da ga sahrane, to je njegov izbor, ali što ona sad diskriminiše pevače to mi nije jasno. Mene mogu da bace i u kantu za đubre, mnogo me boli ku*ac! Koji je Jelena ku*ac na bicikli da priča o svemu ovome? Šta je povod, kako to njoj smetaju pevači i zašto? Svako ko je u aleji je verovatno zaslužio da bude gore - priča Lukas i nastavlja:

- Evo ja imam jedan predlog za Jelenu. Najbolje bi bilo da se bavi drugim stvarima i sobom, a ne time ko gde počiva, ali kad se već latila ovog posla, evo šta je najbolje. Ona treba da otvori pogrebno preduzeće, da sama postane direktor i da upiše samo sebe jer je već u godinama. Ovo je Acin dobronamerni savet.

Autor: M.K.