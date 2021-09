OD OVOGA NISU MOGLE DA SE ODVOJE! Atraktivne zadrugarke u karantin ponele nešto bez čega NE MOGU! Ovim su iznenadile svoje buduće cimere! (FOTO)

Bez ovoga nigde ne idu!

Ostalo je samo još dva dana do početka spektakularne ''Zadruge 5'', a budući učesnici danas su počeli da pristižu u karantin, gde će biti do nedelje, 5. septembra, tačnije do useljavanja u Belu kuću.

Među prvima su u karantin pristigli: MC Damiro, Luka Radivojević, Dino Dizdarević, Sanja Grujić, Olga Marketić, Sandra Čaprić, Irma Serjanić...

Dve zadrugarke privukle su veliku pažnju, budući da su se ispred hotela pojavile sa plišanim igračkama, bez kojih, po svemu sudeći, ne idu nikud.

U pitanju su Sandra Čaprić i Irma Serjanić, a dok je Irma sa sobom u karantin ponela plišanog majmuna, Sandra je uz sebe imala plišanog roze medveda.

Autor: M.K.