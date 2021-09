Početak "Zadruge 5" zakazan je za nedelju, 5 septembar u 21 čas uživo na televiziji Pink!

Ostao je samo još jedan dan do spektakularnog velikog otvaranja "Zadruge 5". Početak pete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu zakazan je za 21 čas uživo na televiziji Pink. Dobro uigrana ekipa voditelja ove sezone dobija i pojačanje. Pink.rs ekskluzivno otkriva da se Dušici Jakovljević, Milanu Miloševiću, Darku Tanasijeviću i Draganu Marinkoviću Maci priključuje i Ivana Šopić, koja je na RED televiziji vodila emisiju "Pitam za druga", a znanje je ispekla i u emisija "Narod pita" ovog leta.

Ekipa našeg portala obavila je intervju i sa Ivanom.

- Ukazano ti je poverenje da budeš jedan od voditelja "Zadruge 5". Kako se osećaš i da li si spremna za novo iskustvo?

Osećam se počastvovano. što je upravo meni ukazana ta prilika, ne mislim da je to slučajno. Drago mi je što ću postati voditelj jednog takvog projekta koji je definitivno najgledaniji u Srbiji i regionu. Spremna sam, volim nove izazove. Ja sam kao mačka, uvek se dočekam na četiri noge i volim kada me bace u vatru, zato što se tada najbolje snalazim - rekla je Ivana.

- Vraćaš se u Belu kuću kao voditelj nakon učešća u "Zadruzi", što je do sada uspelo samo voditelju Milanu Miloševiću. Da li smatraš da će to biti tvoja prednost i koliko će to uticati na tvoj način rada? Šta možemo da očekujemo od tebe?

Nije slučajnost što je uspelo jedino Milanu i meni da se ostvarimo kao voditelji "Zadruge", drago mi je da je neko prepoznao potencijal u meni i da neću izneveriti tuđa očekivanja, kao i očekivanja publike. Od mene možete da očekujete razoktrivanje istine do sitnih detalja i ništa manje od toga - istakla je Šopićeva.

- Imena potvrđenih učesnika postoje na portalu Pink.rs, o drugima se spekuliše, a mnoga se čuvaju u tajnosti. Publika smatra da će ovo biti najburnija sezona do sada. Kakve su tvoje prognoze?

Mislim da će ovo biti najbolja sezona do sada, iako "Zadruga" svake sezone nadmaši samu sebe. Videla sam neke od učesnika, očekujem spektakl koji se najavljuje i drago mi je što će "Zadruga" imati ovakvu završnicu - govori Ivana.

- Tvoja poruka za vernu publiku pred veliko otvaranje "Zadruge 5", zbog čega treba da budu "prikovani" za male ekrane i prate televiziju Pink do zore?

Sigurna sam da će mnogi biti u šoku kada budu gledali otvaranje. Jedno je sigurno, "Zadruga 5" nije nešto što bi iko smeo da propusti, a sigurna sam i da neće. Sigurna sam da će otvaranje "Zadruge 5" biti nešto najinteresantije što se do sada prikazivalo na malin ekranima, s obzirom na to šta se sve sprema i kako će da izgleda. Mogu samo da kažem da sam ljubomorna na gledaoce koji će se opusti kraj svojih ekrana u nedelju od 21h i gledati spektakl, neviđeni spektakl - smatra Šopićeva.

Ivana je snimila i kratku poruku za milionski auditorijum koji nestrpljivo čeka da počne nova sezona "Zadruge".

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M. P.