'JA SAM KRIVA ZA SVE - SPASITE MI OCA' Taki ZAVRŠIO U HITNOJ, Maja KUKALA NA SAV GLAS! Evo zbog čega mu je pozlilo!

Ovome se nije nadala!

Rijaliti zvezda Maja Marinković pre nekoliko dana navodno je doživela nervni slom kada je njen otac Radomir Marinković Taki navodno završio u Hitnoj.

Maja je za to isključivo krivila sebe i svoj odnos sa Janjušem.

- Maja je bila mnogo loše, grizla je savest zbog Takija - započinje navodono bolničarka koja je negovala Takija i nastavlja:

- Kad je došla da ga poseti dok je on bio u bolnici, saznala je da mu je EKG jako loš, pa je počela da kuka na sav glas: "Ja sam kriva za sve, spasite mi oca, umreće mi tata zbog Janjuša! On mi je život upropastio, unakazio me je!" - prepričava bolničarka za i dodaje:

- Baš se potresla, žalila se na neku situaciju u etno selu koju joj je Janjuš priredio, vidi se da je devojka loše i da se kaje zbog svega.

Autor: M.M.