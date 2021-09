SANDRA REŠIĆ UPECALA BOGATOG RUSA! Upoznali su se na Cecinom koncertu, hoće da je ŽENI i vodi u Moskvu!

Očaran je pevačicom!

Sandra Rešić navodno je upecala bogatog Rusa na Crnogorskom primorju, očaran je njom, hoće da je oženi i vodi u Moskvu.

Sandra Rešić provela je deset dana na Crnogorskom primorju, ali nije mogla ni da sanja da će zavesti bogatog Rusa koji je navodno i zaprosio. Pevačica je upoznala biznismena na koncertu Cece Ražnatović, a već posle dva dana on joj je rekao da želi da je odvede u Mosku, gde inače živi i ima hotele.

- Sandra je bila sa prijateljima na Cecinom nastupu u jednom separeu, a do nje je bio Rus koji ima 37 godina. Zapazio je Sandru čim je stigla. Nije da je ostala i ona imuna, bacila je i ona oko na njega i bilo je malo flerta i sa njene strane. U jednom momentu poslao joj je šampanjac sa porukom. Poželeo je da je upozna, na šta je Sandra pristala. Popričali su nekih deset minuta i razmenili brojeve. Zove se Mihail, bio je pravi džentlmen i vrlo je markantan i zgodan - otkriva izvor, a prenose mediji i nastavlja:

- Javio se sutradan Sandri i pitao da odu na večeru, ali je ona već imala organizovano veče, pa su se videli tek nakon dva dana. Očaran je Sandrom, u kontaktu su, ali je on bio vrlo direktan, rekao je da želi da je oženi i da je povede u Moskvu, jer tamo živi, ima neke hotele. Dopada mu se kako ona razmišlja, kakve planove ima za budućnost i što je samostalna devojka koja se bori i radi. Sandra se šokirala kad joj je rekao da želi da je oženi, objasnila mu je da je najbolje da budu u kontaktu, pa će videti šta i kako dalje. On joj je rekao da će doći u septembru u Beograd kako bi se bolje upoznali. Sandra je morala da se vrati u Beograd, on je u Budvi još i nije isključeno da dođe i iznenadi je. Zaista mu se dopala i po ceo dan joj piše i udeljuje komplimente, a nije imuna ni ona, prija joj sve to - rekao je izvor blizak Sandri.

Autor: M.M.