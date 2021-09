Kao i uvek, bez dlake na jeziku!

Bivši učesnik najgledanijeg rijalitija na našim prostorima Zadruga, Marko Đedović pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' uoči početka pete sezone komentarisao je događaje koji su obeležili prethodne četiri sezone.

- Ceo teret je tu pao na Lunu zbog njenog nevaspitanog i bezobraznog ponašanja. Kad sam joj upoznao roditelje shvatio sam što je nevaspitana. Ona je mučenica još i najbolja verzija od onoga što je mogla da ispadne. Kija je ubedljivi pobednik, ona je pobedila sve ostale superfinaliste po procentima glasova... - rekao je Đedović o javnoj prevari koja je obeležila Zadrugu 1 i ljubavnom trouglu koji su činili Luna Đogani, Sloba Radanović i Kija Kockar.

- Ulazimo u Zadrugu i dešava se totalno ludilo. Kad je Anabela ušla na vrata, to je bio momenat. Jeste bio pakao kad je ona došla i mnoge ružne scene. Katastrofalna stvar je ta njena priča o nasilju. Kad sam to prvi put čuo o tolikim batinama, meni se slošilo. Meni je Gagi Đogani postao tako odvratna ličnost - komentarisao je Marko brutalne okršaje Anabele Atijas i Gagija Đoganija u Zadruzi 3.

- Tara i Ša su napravili takav kolaps svuda, da je to neverovatno. U nekim trenucima mi je delovalo da sve puca. Tara ne voli Ša, on je odlepio za njom na jedan ružan način. Iz tog odnosa je jedna žena izašla bez supruga. Takođe mi je odvratno i to što Ivana ex Aleksić radi sa Tomovićem - poručio je Đedović o aferi Tare Simov i Nenada Aleksića Ša u Zadruzi 4 i njegovom razvodu.

- Prognoze su da će ova Zadruga biti najluđa do sada. Biće tu svega i svačega. Mislim da će to biti bum, shodno ljudima koji ulaze u Zadrugu 5 - rekao je Đedović o novoj, petoj sezoni koja uskoro počinje na televiziji Pink.

Autor: M.K.