'BILA SAM SVA UPLAKANA, TO ME JE ISTRAUMIRALO!' Vanja Rašova pred ulazak u ZADRUGU 5 otkrila kako je podnela vest da joj je dečko homose*sualac, pa progovorila o svojim plastičnim operacijama (FOTO+VIDEO)

Otvorila dušu!

Vanja Rašova, devojka koja je rođena i živi u Nemačkoj, sinoć je postala učesnica "Zadruge 5", a pred ulazak u rijaliti ispričala je burne detalje svoje prošlosti.

Vanja je svojevremeno učestvovala u jednom nemačkom rijalitiju, odakle je ispala samo dan pred finale, a nakon toga je uplovila u vezu sa dečkom za kog se ispostavilo da je homoseksualac.

- Na kraju je ispalo da je on homoseksualac. Bila sam kod njega kući kad sam to saznala, bila sam uplakana, nisam mogla da verujem. To me je istraumiralo - rekla je Vanja pred ulazak u Belu kuću.

- Na meni ništa nije veštačko, sve je prirodno - rekla je Vanja na pitanje da li je imala neke estetske korekcije do sada.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.