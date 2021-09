Nekoliko dana nakon skandala, Ivana i Aca su ponovo govorili o problemu.

Pevačica Ivana Selakov i njen kolega Aca Lukas zaratili su zbog pesme koja je za samo 24 sata kasnije on je uklonjen sa Jujtuba. Svaka strana ima svoju priču zašto je do toga došlo - pevačica tvrdi da je ona oštećena, a Acin producent Saša Mirković je izjavio da Ivana nije uplatila dogovorenu naknadu za numeru.

Nekoliko dana nakon skandala, Ivana i Aca su ponovo govorili o problemu. Na pitanje kako su njen suprug i ona, s obzirom na to da je njenom mužu pozlilo zbog cele situacije, Ivana otkriva da su dobro oboje, ali da neće odustati od toga da potraži pravdu.

- Muž je dobro, ja sam isto super, radila sam ovog vikenda, što se mene tiče situacija se sredila možda medijski malo, ali ja ću svoju priču do kraja izgurati. Pravno sam u pravu, možda smešno zvuči, ali opovrgavam apsolutno sve one navodne stvari koje je izrekao Saša Mirković, ništa nije u pravu, ništa nije na mestu. Ja ću vremenom, naravno, izgurati pravdu do kraja - kaže Ivana, te otkriva da li je stupila u kontakt sa Acom nakon svega:

- Aca se apsolutno ništa ne pita, pošto on ima ugovor sa Sašom Mirkovićem, on je vlasnik njegovog lika i dela tako da sve što se tiče nekih pravnih stvari, on se ništa ne pita. Nismo se ovako čuli.

Pevačica ističe da je čak i od nekih kolega dobila podršku zbog cele situacije, te da ostaje pri svom stavu.

- Dobila sam veliku podršku na društvenim mrežama. Nisam neko ko se druži sa kolegama sa estrade, ali dobila sam podršku najviše od publike, od nekih novinara, pa čak i nekih kolega, ali ne bih sada da kažem ko je u pitanju, prosto su mi pružili privatno podršku zato što svi znaju kako ja radim i kako vodim svoju karijeru - pošteno, bez skandala i bez sukoba sa bilo kim. Stojim pri svom stavu i mislim da publika ne treba da ulazi u neke detalje, to su neke stvari naših privatnih dogovora, oni su ostali uskraćeni za pesmu i spot i ja sam imala moralnu obavezu da im objasnim zašto je pesma uklonjena sa Jutjuba. Numera će se pojaviti, ali u nekom drugom sastavu - kaže Ivana i otkriva šta misli o tome što se, na dan kada je njihov spot uklonjen.

- Da li bi Aca Lukas snimio sa mnom četvrti duet da mu se nešto nije dopalo ili funkcionisalo? Aca je na snimanju spota govorio da je to moja ideja, da je on rado pristao na to da snimi sa mnom i ovaj četvrti duet, to sve postoji snimljeno. Sve je do njegovog menadžmenta, a zašto i kako… Napadnuta sam za neke stvari, po medijima se provlače neke cifre sulude, ja neću dozvoliti da sve prođe tako. On (Saša Mirković) voli to tako da priča, a pravno nema na osnovu čega ni da me tuži niti bilo šta da traži. Nisam srećna što se moje ime našlo prvi put za 15 godina karijere, uz njegovo ime, uz takve napise. Ali sve će proći, ja ću svoju karijeru i dalje voditi najispravnije. Do pre par godina su se Aca Lukas i Saša Mirković tužili, tamo ovamo, ljudi se sećaju tih naslova. Ja sam neko ko muziku doživljava srcem, uvek sam birala Acu Lukasa za svog duetskog partnera zato što se znamo godinama i cenim ga kao umetnika, pevača i stvarno sam birala srcem, verovala sam u taj dobar muzički spoj i tako je i bilo dok se nije umešao neko ko muziku ne gleda srcem, već kroz finansije - zaključila je ona.

Nakon razgovora sa Ivanom, oglasio se i Aca Lukas, vidno revoltiran zbog cele situacije. Kako kaže, njegov lik i delo niko ne poseduje, a za nekadašnju prijateljicu nije imao lepe reči jer ga, ističe, ona i njen suprug pljuju nakon svega što je uradio za nju.

- Ja sam mislio da je ta priča završena, međutim oni i dalje nastavljaju da pljuju, ne znam šta hoće od mene. Pesmu mogu da snime, ja je neću snimati sa njima, ne može da izađe pesma koju sam snimio sa njima i to je sve. Sramota je, posle svega što sam učinio za nju da me pljuje, ja nju nisam nigde pljuvao, čak sam se i povukao iz cele priče. Što se tiče lika i dela, da li neko upravlja njim ili ne, ja ga barem imam za razliku od nje koja ga nema. Ne znam o kom liku i delu ona priča, volela bi ona da upravlja likom i delom da ga ima. Sve što sam uradio za nju je samo dobro. Mojim likom i delom ne upravlja niko, a mojim finansijama upravlja Saša Mirković i hvala Bogu da je neko uzeo da upravlja, da prestanu da me vaćare takvi kao što su njen muž i ona. Jer sam tri dueta snimio i sva tri su bila na njihovom Jutjub kanalu, nisam banke prebijene uzeo niti sam ih pitao niti su ponudili. Sve što su napravili u životu, napravili su zbog mene. Za 99 posto njene tužne karijere treba da bude zahvalna meni. Ako će njenoj impozantnoj karijeri da doprinese ova pesma, neka je snimi slobodno, ja je ni ne sviram odavno na nastupima. Samo ne znam kako će napraviti hit bez Ace Lukasa - kaže pevač i dodaje da ne zna kakvu pravdu Ivana želi.

- Ne znam kakvu pravdu, šta je tu nepravda? Neka snimi pesmu, nemam ništa protiv, proći će joj kao i ostale njene koje je snimila bez mene. Simpatična buca, prateći vokal, koja je nažalost prerasla u anemičnu, bezličnu, liposukciranu “zvezdu”, koja je zvezda isto koliko i moja komšinica Mara. Vukljao sam je po tezgama i bila mi je simpatična, večiti prateći vokal, da nije bilo Mirkovića, Helsinkija ne bi videla. Oni kojima treba da bude zahvalna, ona pljuje po tim ljudima, niko joj ništa nije uradio. Neće biti dueta i to je to. Jedini problem je što je pesma izašla i na mom Jujtub kanalu, a nije je sramota, čak i da nije tako dogovoreno, treba da ćute jer su tri dobili za džabe. To možete da pitate gospodina Boračeva, vlasnika KVZ-a koji isplaćuje pevačima, kao provajder radi. Ja sam je puštao da uzimaju, znajući da nema tezgi, imaju dete, ali stvarno je vreme da prestanu da me pljuju, nisam ih dirao. Ona je beznadežni slučaj solo pevačice koja nikakvu karijeru ne može da napravi. A da nije snimila duete sa mnom, sa pokojnim Darkom Radovanovićem, sa Amar Giletom, ne bi ništa uradila jer je harizma kod nje jednaka nuli. To što ona peva lepo, to je super, ne treba da napada ni Mirkovića jer ne bi postojala da je on nije ubacio u grupu “Bjuti Kvins”. Niko je nije oštetio, nije joj uzeo dinar, oni su hteli nas da prevare po četvrti put. Rekli smo ako ne može ovako, nećemo da izdajemo i gotovo. Nije sporna pesma, neka je snimaju, ja ne bih branio ni da nisu, rekao bih da snime. Ali šta hoće oni od mene? Ona je htela da doživi ovo što je sada doživela.

Lukas je, posle svega, jako kivan i na Ivaninog supruga Peđu kojem je, podsetimo, pozlilo zbog cele situacije te je čak završio i u bolnici.

- Što se tiče njenog supruga, velikog menadžera iliti nosača kofera Peđe Selakova, takozvanog, koji piše da će mi zabraniti pesme - vraćam ih na fabrička podešavanja i od sad kada budu hteli da komuniciraju sa mnom, moraće da dignu dva prsta. Jer sam za njih zvezda, legenda Aleksandar Vuksanović, Aca Lukas. Nek im služi na čast sve što sam im do sada učinio, ovo je prvi put da se ovako izjašnjavam o njima, do sad nisam hteo, ali su preterali sve granice. Neka se sete koncerta na Marakani, ni na televizji nisu videli toliki broj ljudi. Sve svoje nastupe da sabere i do kraja karijere neće imati toliko ljudi koliko sam ja imao na Marakani, a imala je čast da bude na bini. Pogledajte koliko pregleda imaju njene solo pesme, a koliko dueti sa mnom - kaže pevač, koji se osvrnuo i na to što je Ivana rekla da je dobila podršku pojedinih kolega, koje nije htela da imenuje:

- Što se tiče kolega koje su joj pružile podršku, koliko mi se čini, pre neki dan reče da neće da bude u estradnom mulju, a sada joj nije mulj kada joj daju podršku? E pa u celom tom mulju jedini kolega koji je bio uz nju i davao joj podršku sam bio ja. Ali je ona, pošto je izgleda jedan od istaknutijih članova estradnog mulja, to propustila. I u meni više nema ni prijatelja ni saradnika ni bilo šta. Podmetati joj nogu neću, ali za mene više ne postoji. Nije toliko bez mozga da meni spočitava, a treba da je bude sramota. Mirković samo nije hteo da me izvaćare, a pošto me dobro znaju svi, da nije bilo njega, ponovo bi se pesma našla samo na njihovom Jutjub kanalu i opet bi milionske preglede imali samo oni, to ih najviše boli, što nisu mogli samo oni da inkasiraju pare od pesme. I još jednom ponavljam, nju i njenog supruga, nosača kofera Ivane Selakov, falsifikovanog, lažnog menadžera Peđu Selakova treba da bude sramota da mi ovako rade. A da li će kolege da joj pruže podršku ili ne, to me boli ku**c! Ona je u mulju do guše, moj obraz je čist kao suza. Ne želim uopšte više da komuniciram sa njom, naravno da me nije zvala, ja sam ih zvao da pitam o čemu se radi, a oni i dalje nastavljaju da me pljuju. Večiti prateći vokal ostaje večiti prateći vokal. Eto toliko - zaključio je pevač.

Autor: M.K.