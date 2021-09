SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ OKRENUO NOVI LIST Bio je u zatvoru, lečio se od alkohola, a sada zarađuje 30.000 dinara OVIM POSLOM

O Marku Gvozdenoviću, sinu pevačice Snežane Đurišić, u više navrata pisali su mediji zbog njegovih skandala i problematičnom ponašanju, a sada je navodno našao posao.

Naime, Marko je bio u zatvoru i na lečenju od alkohola, te u jednom periodu nije razgovarao sa majkom. Međutim, kako se sada navodi, Marko je rešio da dovede svoj život u red, te se zaposlio u restoranu brze hrane gde radi za 30.000 dinara.

Marko se zaposlio u jednom restoranu brze hrane kao dostavljač, ne libi se da radi bilo koji posao sve dok ima pošteno zarađen novac. Od majke ne očekuje nikakvu pomoć i konačno je svestan kakve joj je udarce zadavao kroz život. Svaki čovek uči na svojim greškama, pa tako i on - kaže izvor i dodaje da su Đurišićku i dok se ljutila na sina boleli zlobni komentari okoline.

- Drago mi je što se sada konačno stabilizovalo malo i što staje na noge, ali tračevi ne prestaju. To je mrlja koja će da ga prati i prosto je to tako. Kakav god on bio sin mi je i ja ne mogu da budem protiv njega. I dan-danas ne dam da bilo ko u mom prisustvu kaže jednu ružnu reč o mom sinu. Kakav-takav, moj je. Nekoliko puta sam zbog njegovog ponašanja i sama prošla kroz pakao, ali i on je. Ne treba da se vraćamo na te teške trenutke - rekla je Snežana nedavno i dodala:

- Marko je moje dete, kakav god da je i kako god da se ponaša, na kraju krajeva. Ja mogu o svome detetu da počnem da vam pričam sve i svašta, ali mislim da je suludo bilo šta od toga iznositi u javnost. Smatram da za tim nema potrebe. Naravno, ko god se usudi da priča loše o mom detetu imaće posla sa mnom. U prošlosti je pravio kardinalne greške i puštam ga da plaća račune za njih, baš kao i svaki drugi normalan čovek. Svesno je radio stvari za koje je znao da će mu mnogo više oduzeti nego doneti, ali sam je kriv. Nadam se da je iz svega izvukao pouku — ispričala je Snežana koja na nastupima zarađuje desetine hiljada evra nastupajući na raznim proslavama.

