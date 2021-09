OVO GA JE IZBACILO IZ KOLOSEKA! Davida Dragojevića pitali o POMIRENJU sa Aleksandrom Subotić i Anom Korać, on za bivše imao JASNU PORUKU! (VIDEO)

Ni da čuje za njih!

U večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' na RED TV-u Ana Radulović i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšeg učesnika Zadruge, Davida Dragojevića.

David je tom prilikom pričao o tome da li ima nade da obnovi ljubavnu romansu sa Aleksandrom Subotić ili Anom Korać.

- Fascinantno mi je da me posle toliko vremena to pitaju. Sa Aleksandrom nisam dve i po godine, sa Anom nisam devet meseci... Raskrstili smo, vodimo drugačije živote i ne postoji šansa da dođe do pomirenja - rekao je David u emisiji ''Pitam za druga'', a nakon uključenja gledateljke koja ga je upitala o njegovom ljubavnom statusu imao je da poruči sledeće:

- Ja nikad nisam bio srećniji, sve što je bilo, prošlo je - poručio je Dragojević.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.