LUKSUZNO, NEMA ŠTA! U ovom stanu je Lukas proveo NOĆ sa Marijanom Zonjić! Umetnine, ogroman krevet, prostorije u staklu, džakuzi... (FOTO)

Uživali u raskoši!

Folker Aca Lukas se nedavno našao u centru afere, kada je učesnica "Zadruge" i pevačica Marijana Zonjić izjavila da ju je folker zvao na intimne odnose. Malo potom je otkriveno šta se dešavalo te noći u njegovom stanu, koji je i te kako raskošan.

- Lukas i Marijana su celu noć proverli u njegovom stanu. Njoj se dopao sav luksuz, njegovo galantno ponašanje prema njoj. Naručio je večeru za njih dvoje, nazdravljali su, celu noć je treštala muzika. Marijana je uživala pored njega, jer je on baš galantan kada su žene u pitanju. Međutim, posle te večeri nije joj se javljao i ona je shvatila da mu je bila igračka samo za jedno veče. To ju je izrevoltiralo, pa je odlučila da ispriča sve medijima. Marijana je mislila da je uspela da ga zavede, međutim njemu to veče nije ništa značilo. Samo je želeo malo nežnosti i to je i dobio, džaba se ona nadala da će biti između njih nečeg ozbiljinijeg. Nije ona njegov nivo, zbog toga ju je i ostavio - rekao je danas izvor za "Blic", a fotografije stana u kom su bili pogledajte u nastavku.

Kod ulaza u stan sa desne strane je ogromna dnevna soba u kojoj Lukas provodi najviše vremena, a u jednom delu se nalazi beli klavir, kao i klavijatura.

Kako je Aca ljuibitelj igrca nezaostavni su džojstici i igrice. Sto u dnevnoj sobi izgleda baš kao veliki kofer i daje poseban pečat Lukasovom kutku.

Svaki detalj je očigledno posebno biran po Acinom ukusu, a ne čudi i što se u dnevnoj sobi nalazi ogroman portret popularnog pevača.

Pored svojih, Lukas na zidu ima i uspomene sa svojom decom, ali i crteže svoje naslednice Viktorije. U jednom kutku nalaze se i mnogobrojne nagrade koje je Lukas dobio tokom bogate i uspešne karijere.

U kuhinji sve ima svoje mesto, bez previše detalja. U pevačevoj sobi na sredini je ogorman krevet, a na policama nalaze se razni detalji kao i uspomene sa najmilijma.

Iz pevačeve spavaće sobe ulazi se u ogromno kupatilo koje je odvojeno staklenim zidom tako da se iz kreveta sve jasno vidi. Pevač čak i u kupatilu ima umetničke fotografije, ali i posebne detalje za opuštanje.

