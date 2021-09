Ovo niko nije očekivao!

Turbulentna noć na velelepnom imanju počela je Izbrom za MIS i MISTERA Zadruge 5. Voditelj ovog programa bio je Milan Milošević.

Pored žirija koji čine: Lepi Mića, Limeni, Janjuš, Dalila, Dejan, Zoki Šumadinac, Tanja, Vampirica, Bane Čolak, Miki i Sale Glumac, i verna publika televizije Pink imala je priliku da izabere najlepšu zadrugarku i najlepšeg zadrugara na velelepnom imanju. Zadrugarke i zadrugari morali su da pokažu svoja tela u kupaćim kostimima, ali i u elegnatnim izadnjima, što znači da su pistom prošetali dva puta.

Veče je počelo izlaskom Milice Veselnović na pistu, a nju su u stopu pratele Irma Sejranić i Sanja Grujić. Irma je ostavila sve bez teksta kada je skinula svoju majicu i bacila je Marku Janjuševiću Janjušu sa kojim je još na ulasku imala sukob.

Posle njih usledio je hod po pisti kontravezne učesnice Deniz Dejm, koja je sve ostavila bez daha, a potom i Viktorija Mitrović koja je pojavila u zanosnom bikiniju crne boje. Najveći aplauz dobila je Jovana Tomić Matora koja je pistom prošetala i zasmejala članove žirija.

Naredna takmičarka koja je prošetala pistom bila je Stanija Dobrojević, koja je svojom izazovnom kombinacijom raspametila sve prisutne, a naročito Marka Osmakčića. Rame uz rame sa njom bila je i Aleksandra Subotić ali i Anđela Đuričić, koju je publika već proglasila najlepšom zadrugarkom.

Pistom su prošetale i Aleksandra Kostadinović, Vanja Rašova i Milana Šarac.

Sandra Čaprić bila je naredna takmičarka koja je prošetala pistom, i to u zelenom bikiniju. Nju je pratila Ana Spasojević koja se postidela, a onda je Olga Margitić pokazala čime raspolaže.

Usledio je hod Marijane Zonjić koja je svima stavila do znanja da ima šta da pokaže, a nakon nje su išle Emilija Velemir, Mija Jovanović, Magdalena Milinčić, Nevena Savić i Sandre Rešić.

Pistom su prošetale i MC Aleks, Vladana Zlatanović, Lorna Pratnemer, a nakon toga sve devojke su pozirale zajedno u kupaćim kostimima.

Nakon devojaka, pistom su prošetali i momci. Prvi koji je pokazao svoj kupaći bio je Stefan Karić. Nakon njega Mensur Ajdarpapšić i Ivan Radosavljević su pokazali svoja izvajana tela i ostavili mnoge zadrugarke bez daha. Fran Pujas bio je sledeći zarugar koji je šetao pistom, a njega je pratio Aleksandar Bogunović Zverka.

MC Damiro bio je sledeći koji je pokazao svoj hod na pisti, ali nije želeo da se prošeta bez majice, a za to je imao izgovor. Nakon njega Sale Luks je napravio haos kada je izveo Olju Vampiricu na pistu i izveo striptiz, a nakon njega je Davor Lazić takođe imao nastup, pa je peškirom očistio cipele voditelju programa. Poslednji iz ove grupe bio je Stefan Mihić, koji nije skidao majicu

Naredni zadrugar koji je pokazao mišiće bio je Mateja Matijević. Pretio ga je Stefan Krstović koji je prokometarisao da je Anđela najlepša zadruagrka. Dino Dizdarević je pokazao hod po pisti, a nakon njega je Marko Osmakčić pokazao svoje tenisersko telo. Bane Đokić i Petar Vasić takođe su prošetali pistom.

MC Isko naredni je šetao pistom, a on je sve vreme imao košulju u ruci, kojom je mahao publici, posle njega tu si bili i Ante Baždarić kojeg su uporedili sa Franom, i Ademir Peleš. Usledio je hod skandaloznog Sandija Kojića, a njega su zadrugarke pozdravile i podržale uz ovacije i aplauz, a on je njima odgovorio tako što je izveo plesnu tačku na pisti. Zatim je prošetao Filip Car, stidljiv, jer, kako kaže, nije u treningu. Takođe, on je predstavljen i kao bivši prijatelj Marka Janjuševića Janjuša, što njemu nije prijalo.

Drugi krug takmišenja, zadruagrke i zadrugari su prošetali u zanosnim toaletama. Devojke su pokazale graciozni hod i neverovatne haljine na koje stručni žiri nije ostao imun.

Naravno ni mladići nisu zaostali, oni su svoje šorseve zamenili odelima, i elegantnim sportskim varijantama.

Usledilo je glasanje stručnog žirija. Oko mnogo čega se nisu složili, ali oko nje jesu. Pobedu na Izboru za mis po stručnom žiriju odnela je Sandra Čaprić. Ona je osvojila lentu, bombonjeru, cveće i krunu saopštio je Milan Milošević pobednici.

U toku glasanja došlo je do sukoba između Janjuša i Lepog Miće pa je moralo da reaguje i obezbeđenje. Naime, Janjuš i Mića su se posvađali oko glasanja, pa je bivši košarkaš pljunuo svog cimera. Nakon njihovg sukoba Filip Car se priklonio Lepom Mići i napokon rekao šta misli o bivšem priajtelju.

Nakon što je stručni žiri proglasio Sandru Čaprić najlepšom zadrugarkom, došlo je vreme da izaberu i Mistera. Pre nego je glasanje i počelo, obezbeđenje je uletelo zbog iznenadnog okršaja Dina Dizdarevića, MC Damira i Frana Pujasa. Oni su sukob nastavili i nakon izbora u spavaćoj sobi.

Nakon glasanja stručnog žirija, voditelj Milan Milošević je proglasio mistera Zadruge 5. Njaviše glasova od žirija osvojio je Sandi Kojić.

Korisnici društvene mreže Instagram takođe su su glasali i izabrali Miss i Mistera Zadruge 5! Ozbiljno glasačko telo je glasalo, a Milan Milošević pročitao je rezultate:

Stanija Dobrojević izglasana je od strane Instagram glasača za Miss Zadruge 5! A Mister je Mensur Ajdarpašić - saopštio je Milan.

Nakon toga zadrugari su saznali da su pobednici glasanja putem Fejsbuka su Anđela Đuričić i Mensur Ajdarpašić.

Milan Milošević okupio je Sandru Čaprić, Sandija Kojića, Staniju Dobrojević, Mensura Ajdarpašića i Anđelu Đuričić, kako bi se zahvalili svim ljudima koji su glasali za njih, zbog čega su osvojili ove laskave titule, a nakon toga ih obavestio da su dvoje zadrugara dobili specijalnu nagradu. Naime, Sandra i Sandi su dobili da provedu noć na Rajskom ostrvu,

Dejan Dragojević i njegova supruga Dalila Dragojević ušli su u žestok sukob sa Saletom Luksom. Reč je o ponašanju Saleta Luksa prema ovom bračnom paru u toku samog glasanja, što su mu oni zamerili, jer su smatrali da su prijatelji. Nakon toga, Sale se požalio zadrugarima i najavio da on tek kreće da igra rijaliti.

Mensur AJdarpašič i Milica Veselinović od kako su ušli u Zadrugu 5 spavaju zajedno. Njih dvoje su započeli ljubavnu vezu, a Mensur je Milicu par puta nazvao po imenu bivše, što je nju naljutilo. Međutim njih dvoje su se pomirlil i nastavili da spavaju zajedno. Najpre su legli u krevet i mazili se i pričali sa ostalim zadrugarima.

Nakon toga su ugašena svetla u spavaćoj sobi i tu se desio prvi se*s u Zadruzi 5. Naime, Mensur i Milica su se zavukli pod jorgan i krenula je akcija, da bi nakon toga zadrugar podigao svoj jorgan i krenuo da briše svoj ponos.

Zadruga 5 - Mensur i Milica u verloj akciji, video se i njegov vršnjak - 10.09.2021. pic.twitter.com/zkXF8pcp51 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. септембар 2021.

Prva nedelja Zaduge 5 još nije prošla, a toliko stvari se izdešavalo, nema sumnje da će ova sezona biti bolja nego ikada. Večeras vas na TV Pink očekuju nominacije, a sve vesti o Zadruzi i o našim zadrugarima možete naći na najčitanijem portalu Pink.rs.

Autor: N.B.