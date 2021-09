Razočarana!

Danas je Marijana Zonjić u razgovoru sa Stanijom Dobrojević rekla da je Maja Marinković, koja joj je bila jedna od najboljih drugarica, više ne zanima. Naime od ulaska u Zadrugu 5, Marijana se ne odvaja od Marka Janjuševića Janjuša, Majinog bivšeg dečka. Nakon Marijanine izjave, stupili smo u konktakt sa Majom kako bi je pitali za komentar:

- Što se Marijane tiče ona je bila moja drugarica i jako je ružno njeno ponašanje, ali svako govori o sebi. One može samo da mašta da postane kao ja, meni to je to iskreno smešno jeftina priča. To je sve što imam da kažem na tu temu - rekla je Maja za Pink.rs prilično besno.

Autor: N.B. ; P. R.