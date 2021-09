Sinoć se odigralo prvo izdanje emisije "Pitanja novinara" u petoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu, a od samog početka bilo je burno.

Novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević podigao je Staniju Dobrojević i Dalilu i Dejana Dragojevića, koji su u petak žestoko zaratili tokom "Nominacija". Njihov sukob se sinoć samo produbio.

Prvo je Dejan objašnjavao zbog čega je rekao da devojke poput Stanije ne treba da budu uzor današnjoj omladini i sukob je eskalirao.

Predstavljena je tako što je vredna, čedna, završila fakultet. A u stvari je pozadina još grdnija. Jeste me sramota da je poredim sa svojom suprugom. Ona ili ne traži pravu ljubav ili kuca na pogrešna vrata. Sad da uradiš anketu, 98% ljudi bi ti reklo ne. Ona nije devojka koju možeš da vodiš kući. Bila je sa Tomovićem, ali nije išla kod njega u Crnu Goru. Na njenom Instagramu vidiš isto što i kod Deniz. P*rnografija i sramota. Ne znam kako Instagram to dopušta - govorio je Dejan.

Mene ne intresuje kakav je ona tip devojke, niti sam je komentarisala pre sinoćne situacije. Rekla sam joj da mene ne spominje. Mi smo skroz dve različite ličnosti. Mislim da Dejan može sam da vodi svoju bitku ovde, ali vole pojedinci da u njihove rasprave upletu u mene. Sve dok nije rekla da je moj muž ker na papiru, ja je nisam dirala. Ona je meni rekla kako je čitala da se mi borimo da dobijemo dete. Ja da sam htela da krijem, ne bih dopustila da bude transparentno. Smatram da je to namerno uradila. Ona se jasno izrazila da Bog ovakvima kao što sam ja ne šalje decu - pričala je Dalila.

Postojim već 15 godina na javnoj sceni. Što se mog privatnog života tiče, emotivnog, ja sam i sa porodicom od mog dečka u super odnosima. Ja kad sam kod kuće sa svojom porodicom ne oblačim se onako kako sam se obukla na Izboru za Miss. Moje fotografije za Instagram su moj imidž. On nije dobar sa svojim bratom. Kakav je to muškarac ustane kao tetka pa se svađa sa ženom. On je sramota. Ja porodicom smatram to kad dobiješ decu. Imala sam duge veze i vi tu meni spominjete Tomovića, sa kojim sam imala 20 dana veze. On je moj bivši rijaliti dečko - govorila je Stanija.

Njoj je odgovaralo kad je Tomović malo protrese - rekla je Dalila, a Dobrojevićeva je odbrusila:

Moje golo du** ima više obraza nego ti - odbrusila je Stanija.

Stanija je zatim pozvala sve da se pretplate na njen Onlifens profil i vide kakve slike ona kači, a Dalila je apelovala da to narod ne radi, jer sve već može da vidi u "Zadruzi".

U raspravu se umešala Irma Sejranić, koja je smatrala da Dalila nema pravo da morališe Staniji i ostalim devojkama.

Ja Dalilu poznajem ceo život, išle smo u osnovnu školu zajedno, u petom razredu je već nosila tangice. Kad neko nosi takve stvari od malena, nema prava da diskriminiše nekoga i da priča za oblačenje. Nema pravo da morališe nikome, jer je sa jedanaest godina slala kao greškom poruke nekome, tako da nema prava ništa. Sad je došla da se pere! Jasno je da se smirila jer se udala, to je u redu i treba tako, ali je nekada najgore stvari tako da nema prava. Istina, neka kaže ko je Mirela! Ona je već sa jedanaest godina napadala starije devojke i dolazilo je do okršaja! Nema niko prava da onani*e, jer je radila mnogo gore! Ja sam bila sa ovom budaletinom u rijalitiju i sve znam! Što se tiče Stanije, ja je nisam ponižavala, jedina je nisam odbacila, rekla sam joj da sam tu za nju i zbog toga me ona poštuje, samo neću da je niko napada bez potrebe, naročito ne neko kao Dalila! Izlazile smo zajedno, ne znam zašto nisu pričali da su se kre*ali sa mnom a ne sa njom! Ne mogu se neke stvari zaboraviti, ona se ljubila se sa devojkama, tukla se, spavala po rijalitima, svašta je radila. Ja sam tu istu klošarku branila, dok je ona mene prodala. Subotićku je napadala a ja je branila, sačuvaj bože! - govorila je Irma, a nastao je žestok sukob sa Dalilom i Dejanom.

Ona me zna samo iz jednog razreda u školi, ona je sa mnom samo opčinjena. Lupeta gluposti, kači se za sve ljude, niko je ne dira ona sama komentariše. Spominje mene ne bi li ja nešto dobacila. To što se ja ne skidam to joj smeta - pričala je Dalila.

Ja je znam površno dve tri godine, uvek se kačila na Dalilu - dodavao je Dejan.

Darko je potom ponovo porazgovarao sa Stanijom, koju je upitao koliko ju je povredilo izlaganje Saše Cvetkovića Luksa tokom nominacija.

On je za mene razočarenje, on je stalno bio oko mene, pokušavao je da mi se približi. Ne želim da mi se takva vrsta muškaraca približava. Ja imam veoma dobru intuiciju da osetim takve muškarce. Nisam razočarana, jer sam ga nanjušila - pričala je Stanija.

Ali pale su teške reči, on je rekao kako te je kupio za 100 dinara. On je rekao tebi da nisi riba sa Vračara, već iz Rume - dodao je Darko.

To je njegova sramota, ako će neko da veruje da se ja prodajem za 100 dinara, jer mi ih je pozajmio na žurci, to je sramota. Da sam ja nešto tako radila, pa koliko je bila hapšenja, pala bih do sada. Ja nisam tražila samo od njega, tražila sam i od Matore i od Janjuša. Mislila sam da će biti drug, ali ništa od toga - rekla je Dobrojevićeva.

Ja Staniju koju ne poznajem, meni nije jasno da neko koga ne poznaješ tražiš 100 dinara. Ona je top riba, a ja znam kako ona kasira na Onlifensu. Ja takve devojke gledam da su za zabavu sa klijentima, za večere i to. Ma ova devojka je za zezanje po klubovima - pričao je Luks.

Molim, ti to pričaš za mene? Molim državne organe da uhapse ovog makroa koji je došao da ubeđuje devojke da se bave tim poslom. Sramota. Kakav si ti profil čoveka. Smeće jedno - odbrusila je Stanija.

Ona je koketa koja zabavlja goste za lovu. Ona sedi sa gostima, ide na večeru, i tako. Ja sam gledao njen Onlifens sve sam video - pričao je Luks.

Evo ovo sam već radila. Evo ti ovih smrdljivih 100 dinara, ti jadniče koji podvodiš devojke. Sram te bilo da se tako ponašaš - poručila je Dobrojevićeva i bacila 100 dinara Luksu u lice.

Većina zadrugara je potom osudila Luksovo ponašanje, a pre nego što je to uradila i Miljana Kulić, ona je priznala da je zaljubljena u Deniz Dejm i da se zbog toga čudno ponaša ovih dana.

Sledeća zadrugarka koja je odgovarala na pitanja novinara bila je mlada Milica Veselinović.

Rekle si u profilu da si došla u Zadrugu da dokažeš da sve devojke nisu kao Mina Vrbaški, a onda si se smuvala sa Mensurom, spavala sa njim. Jesi li uspela u toj nameri? - upitala je Milicu novinarka.

Ja nju ne znam, ima razlike između nas. Ja smatram da sam bolja od nje. Imam bolje postupke od nje. Ja imam bolji karakter od nje, Smuvala sam se sa Mensurom i mene je to iznenadilo - rekla je Milica.

Mensure, ti si MIlicu nazvao Mina - upitala je novinarka.

Ja sam hteo da je nazovem Mimi, ali je izletelo. Ja nemam emocije prema Mini. Dešava se to da sam se prisetio nekih momenata. Moram da kažem da ja Milicu ne znam, tek treba da se upoznamo, mada ona je mlada. Moram da kažem da se razlikuje od nje i da nije imala šanse da se nađe u nekim situacijama u kojima je bila Mina. Ja nisam imao na umu to koliko ona ima godina, mene je privukla njena dobrota, a ona i ja smo slični. Ja sam veliko dete, a mnogo mi prija njena pažnja i dok gledam njeno ponašanje, i ona je jako zrela za njene godine, a onda vidim da jako poštuje svog momka. Meni ništa nije zasmetalo. Ne volim lako pristupačne devojke. Volim da se družimo, pričamo, da smo ljubazni, ali do neke granice, da se ne preteruje. Ne bih volelo da se predstavljam u mnogo gorem svetlu. Ja ne bih da šaltam devojke, da se igram sa njihovim emocijama. Ja to ne radim, ali da hoću to, potrudio sam se. Meni treba zagrljan iskren, poljubac iskren. Meni su rekli da se ne upuštam u veze, ljubavi, jer je to kobno po mene, ali meni se desilo ovo, jer vidim da je Milica jedna kulturna, lepa, fina devojka. Nije sve u površnosti. Voleo bih da imam pored sebe neku sigurnost, iskrenost, poštovanje, zagrljaj, a ja znam koliko toga mogu da pružim. Ja sam srljao u veze u Zadruzi 3, a onda sam naišao na devojku koja je meni radila u glavi i predao sam se, bio sam jako zaljubljen u nju, voleo sam je, a možda donkele nije bila za poštovanje, ja sam nju poštovao. Njoj sam sve dao, bila mi je sve. Skakao sam sebi u stomak kada sam prelazio preko njene prošlosti, ja se nisam igrao sa tim. Govorio sam da ću biti tu za nju, i boriću se za nju, lako je danas lako iskoristiti devojku i šutnuti je, ali meni to nije potrebno, ja sam se borio za nju. Ovde ima mnogo starijih devojaka od Milice, koje mnogo pričaju a nisu nikakav primer. Meni nije jasno kako one pričaju o moralu,a sve su same rekle. Tu su Irma, koji je primer sa 35 godina biti u rijalitiju, šta ona radi u rijalitiju - pričao je Ajdarpašić.

Tu je došlo do žestoke svađe sa Irmom Sejranić.

Ja sam njemu rekla mnogo toga, on mnogo voli atraktivne devojke, jake devojke. Ja imam lične frustracije, i to ne krijem, moram da kažem da se meni Mensur dopada, ali mislim da preteruje sa mnogim stvarima. On traži devojke koje može da kontroliše da bi se oprao od prošle sezone - rekla je Irma.

Mensur je potom obavestio zadrugare da će reagovati na svako kritikovanje Milice, a mnogi su mu to zamerili, između ostalog i Dalila.

Ušao je ovoga puta pod velikim gasom, kao da je ojačao, kao da se sve nešto probudilo u njemu, sve ono što nije pokazao u prethodnoj sezoni. Kada je prvi put bio u rijalitiju, ušao je iskreno i bio je nesnađen, ali je kao takav postao ono što jeste. Uglavnom ti novi učesnici uđu kao iskreniji i tada je to bio Mensur. Ovo sada mi se ne dopada, ušao je pod velikim gasom, takođe ova pretnja svima da niko ništa ne sme da kaže, ovo nije boks ring, ko je koliko fizički spreman i slično. Ovde treba svako da iskaže svoje mišljenje, niko nikoga ne treba da sputava da kaže šta misli - pričala je Dalila.

Ja nikome nisam nikome zabranio da je komentariše, nego samo da je ne vređaju - ubacio se Mensur.

Ženska osoba u nekom odnosu, treba da sprečava bilo kakvu vrstu frke, ja nikada ne bih dozvolila da Dejan skače na ljude jer me nazivaju svakakvim imenima. Mali je period, ne znamo je, ne zna je niko ovde pa ni on, mislim da je rano za to skakanje. Možda ćemo svi ostati zaprepašćeni, ako novinari nešto iskopaju, ko zna šta može da bude, možda Ante bude najmanja stvar koja može da joj se zameri. Mislim da je ovo bleda kopija Tomovića, realno mi nismo u dobrim odnosima, ali to je moje mišljenje, uzeo devojčicu pod svoje i kao štiti je od nas kao da smo mi aždaje. Niko se ovde nije pobunio kada je zapretio. Ja samo smatram da je rano da on tako srčano skače zbog nje - navela je Dalila.

Zadrugari su zamerili Mensuru što previše veruje Milici, koju poznaje samo par dana, a onda je odlučio da progovori Ante Baždarić, koji je otkrio šta je imao sa Milicom.

Nije u redu da Mensur ne zna neke stvari. Mi smo imali neke male odnose, bila je sa mnom, bio sam kod nje, prespavao sam kod nje, imali smo intimne odnose, ali ne konkretno. Kad smo ušli ovamo prekinuli smo sve, ona se uhvatila Mensura. Desilo se par stvari. Mogu reći preključe šta je bilo, sedeli smo zajedno, malo me je pomazila.Bila je neka pesma, ona je zaplakala i kasnije mi rekla da je ta pesma bila posvećena meni. Rekla mi je da neće više spavati sa tobom, da će spavati sa Lornom. Rekla je da će ići do Splita kad se sve ovo završi. Nisam mogao da gledam juče, grli te i ljubi a ja znam drugu stranu priče - pričao je Ante, a Milica je skočila da negira.

Novinari su potom podigli Viktoriju Mitrović i Marijanu Zonjić, koje su se sukobile zbog Janjuša, a zatim je istina izašla na videlo. Naime, Viki i Janjuš su pre "Zadruge" išli na večeru, a tokom emisije su se prepucavali oko toga da li su imali intimne odnose. Inače, isplivale su i privatne prepiske Viki i Janjuša, što možete pročitati klikom na link u nastavku.

Janjuš je potom negirao da je imao odnose sa Viki.

Nisam imao odnose sa njom, ljudi za*ebava se. Izašli smo jednom, u jednu kafanu, sa prijateljima, ona je bila sa jednim mojim drugom. Mi smo se mi tu grlili, šalili, ali ništa nije bilo konkretno! Nikada nisam rekao sa kim sam spavao, niti ću, ona samo hoće da me isprovocira. Sedeli smo, bila je muzika, dao sam mnogo para na muziku, a najjača fora, trebao sam da se vidim sa njenom drugaricom - govorio je Janjuš.

Sek*a jeste bilo, to veče kad smo bili u kafani. Posle smo se jednom čuli, pa smo došli ovde. Ne znam zašto se pere od toga. Jeste bilo je, šta sad, sa mnogima je bio, pa šta. Mene treba da bude sramota što sam bila sa njim. Kvit bi bilo da on prizna. Bolje ja da kažem nego da se sazna od drugih ili da se iskopa, šta me briga, ja sam iskrena. Bilo prošlo, desilo se i ćao. A što se pere, kao da ga je sramota, onda je i mene sramota kad sam bila sa takvim muškarcem. Ovde ima još jedan lep dečko zbog njega bih se tukla, ali polako - nastavila je Viki.

Potom su Marijana i Viki produbile sukob, a Janjuš je smatrao da razlog njihove svađe nije on.

Bračni par Dragojević našao se u još jednom žestokom okršaju tokom emisije i to sa Ademirom Pelešom. On je ponovo tvrdio da je bio sa Dalilom, a Dejan i ona su ga optužili da je nasilnik i da ne plaća alimentaciju. Dejan se uneo bokseru u lice i zamalo je došlo do fizičkog okršaja, a Ivan Radosavljević pokušao da je da smiri strasti, ali su se Dalila i Dejan i na njega obrušili.

Potom je podignut Stefan Mihić, koji je otkrio kako je došlo do raskida veze sa Mijom Jovanović, a jedan od razloga je Bane Čolak.

Ona je tip devojke koja se meni sviđa, ja sam to i rekao u karantinu, Pokušavao sam da je upoznam i naišao sam na njenu povratnu rekaciju. Upoznavao sam je, ne volim ja da menjam devojke tako lako i borim se za lepo vezu. Ja sam nju zamolio da promeni neke stvari. Meni je trebalo da provodimo vremena zajedno, a ona je provodila vreme konkretno sa drugim momkom (Bane Čolak). Ja sam danas i popričao sa njim, i on mi je rekao da ima devojku a ja mu se izvinjavam i njemu i njegovoj devojci. Ja sam rekoa Miji da ne želim da budem sa njom, a ona mi je rekla da ne želi da bude sa mnom. Ja njoj ništa loše nisam uradio, a ona je mene izvređala. Na kraju sam video da nije ona onakva devojka kako sam je ja video. Ne znam šta Čolak ima, a ja ne, a mene su predstavili kao negativca, a onda da sam homoseksualac, a ona je trebalo da ustane i kaže da nisam to - pričao je Stafan.

Moram da kažem da ja moju Ivanu volim, i ona zna da ću ja sa svima da se družim. Mia je stalno dolazila i zajedno smo u budžetu. Nisam osetio ništa van drugarskog odnosa, jer da jesam ja bih se sklonio. Što se tiče Stefana ja sam hteo da popričam i da ga upitam o tome, a ono sto je Stefan zamolio a ona nije ispoštovala, to je do nje. Stefan i ja smo lepo poričali - rekao je Bane Čolaka.

Novinari su potom upitali Mihića o sukobu sa Markom Osmakčićem.

Marko i ja nismo imali nikakvu fejk priču iz karantina. Ono što se desilo u karantinu, je meni samo uvodni deo u rijaliti, mi ništa nismo izmislili. Mi smo se dogovorili da priču zajedno ubacimo u kuću, to je bio dogovor, ko je sa kim bio, evo pitajte Marka - pričao je Stefan.

On jeste psihopata, ali za ovo je zaista u pravu - rekao je Marko.

Ma ajde ne lažite napaćeni narod, ne mogu da slušam ove laži - urlala je Irma Sejranić.

Mihić je tada pobesneo i polio Irmu vodom.

Koji si tu ku*ac, da je tebi ćutim, popi*am ti se u ta tvoja usta ljigava! - vikala je Irma.

Ja ne mogu da dođem do reči od nje! Marko će objasniti detalje, izvinite na svemu i na ovom životinjskom urlanju - rekao je Stefan.

Mimo svega, ne slažem se puno sa njim, ali sve ovo za karantin je istina. On je preko mene dobio mnogo prostora, kad me god voditelji pozovu, on se kačio na mene. Sa kojom god sam se devojkom družio, on dođe za pet minuta i kaže kako je meni ta devojka peta šesta po redu. Pokušavao da me ukanali, ja sam se posle zapitao a šta tebe boli ku*ac šta ja radim. Gde god da idem i šta god da radim, on je tu meni iza leđa. Tada sam rekao ili si posesivan ili si gej, ja treće ne vidim. Nije mi jasno šta drugo može da bude - govorio je Marko.

Uz dužno poštovanje, za mene je to uvreda, novinari nek nađu sa kime sam bio i gde, ali ja to nisam, svaka čast svima - dodao je Mihić.

Lepom Mići je prekipelo, pa ustao i prokomentarisao Mihića.

Ovo je dokaz da je ovaj dečko nasilnik, meni je ovo jako smešno. On priča kako ga neke stvari vređaju, a onda poliva ženu koja nema isto mišljenje kao on. Njemu je stalo do Marka, i bukvano da mu ga strpa u čm*r i da mu sv*ši u usta. On mu kao oprašta, on bre želi Marka. Ja znam da voli muškarce, i znam da golim rukama napada pe*ise u javnom toaletu.

Ovde se sve vidi pa čak i ko je Mića. Ovde se sve može videti. Ispada da sam ja psihopata, homose*sualac. On nema poštovanja, može otac da mi bude, a tako da priča. Vidite šta radi Mića - dodao je Stefan.

Ovaj je psihopata. Anđelo moram da ti kažem da si ti s*sica kada mi je ovaj rekao da ti je drug. Moram ti reći da si ti takav ljigavac - skočila je Matora.

Ja sam vaspitan i obrazovan i ne želim da pričam sa ovakvim ljudima - rekao je Stefan.

Moram da ti kažem da moraš da učiš da pričaš sa ljudima i da ljudi imaju drugo mišljenje - dodala je Matora.

Na samom kraju emisije, Đorđe Nikolić, poznatiji kao Đole Kralj, progovorio je o Milici Kemez, Bori Santani i tužbi koju je Miličina bivša drugarica Tanja podnela protiv Bore.

Rekao si da je Milica Kemez zvala tvoju prijateljicu i molila da povuče tužbu protiv Bore? - pitao je Tanasijević.

Ona je prva spustila loptu, poslala poruku zvog tužbe. Tanja i ja smo posle lepo pričali, čuće se sve, neću ja sve reći, to će Tanja reći. Nećete me navući, to će Tanja reći. Ona je njega tužila jer je vređao njeno maloletno dete, rekla je da bilo šta ima veze sa njom nije problem, ali dete ne može da oprosti. Milica se javila zbog Bore, ali no, no zeznuli su se, od toga nema ništa - izneo je Đole.

Da li ćeš ti kao njen prijatelj dobiti neki procenat i učestovati u tom ratu? - pitao je Tanasijević.

Ne, ne, ja sam samo Draganin prijatelj, ja ne vodim nikakve ratove i to me ne interesuje - nasmejao se Đole.

Nakon emisije, Bane Čolak je savetovao Aleksandra Bogunovića Zverku da pokaže svoju romantičnu stranu i tako osvoji Lornu Pratnemer.

Sad joj ubereš cvet, onaj veštački i daš joj, kažeš evo ti za laku noć - rekao je Bane.

A nisam ja taj, nisam romantičan tip, umem ja da budem kul na raznorazne načine, nisam ja drvo - ispravio se Zverka.

Matora i Stefan su nastavili da se svađaju, a on je sve vreme pričao kako zadrugari nisu fer što ga napadaju, dok mu je Tomićeva govorila da je sam za to kriv, a prebacila mu je ponašanje prema Mići.

Na Mihića je nakon sukoba prešla Miljana Kulić, koja je u sebi svojstvenom stilu flertovala sa njim, iako je ranije priznala da je zaljubljena u Deniz.

