SKANDAL TRESE REGION! Severina VREĐALA SRPSKOG PATRIJARHA PORFIRIJA: Slala mu preteće poruke, odmah pokrenut postupak protiv pevačice!

Hrvatska pevačica Severina Vučković mesecima navodno uznemirava patrijarha srpskog Porfirija i šalje mu uvredljive i preteće poruke telefonom - SMS.

Kako se saznaje, poglavar SPC sve je pre tri sedmice prijavio hrvatskom tužilaštvu (DORH - Državno odvjetništvo Republike Hrvatske), koje je pokrenulo predistražni postupak protiv Severine, piše Srpski telegraf.

Počela da zove

Prema informacijama koje su beogradskom listu preneli sagovornici iz medijskih krugova u Zagrebu, uznemiravanje počelo je neposredno nakon Porfirijevog izbora u februaru.

Severina je poruke slala na hrvatski broj koji je patrijarh koristio dok je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski i pretežno boravio u toj zemlji. On nije reagovao sve do pre tri sedmice, kada je pevačica, videvši da on ne odgovora i da je čak prestao i da gleda poruke, nije počela i da ga poziva na taj broj (sada, inače, koristi i drugi pošto više ne boravi u Hrvatskoj).

- Dan-dva posle imenovanja za poglavara SPC počele su da stižu poruke. U njima Severina patrijarha Porfirija oslovljava sa pope ("Pope, pope, družiš se sa krimosima") i piše bukvalno sve i svašta, koristeći takav rečnik koji normalan čovek ne može ni da zamisli (neke poruke su toliko bljutave i ogavne da smo odlučili da ih ne objavljujemo, prim. aut.). Porfirije u početku nije reagovao, ali je onda uznemiravanje postalo gotovo svakodnevno, a bilo je i poziva - kaže jedan od sagovornika iz Zagreba.

Kako prenose izvori iz Zagreba, patrijarh SPC je u tužilaštvu primljen na najvišem nivou i ceo slučaj je shvaćen veoma ozbiljno. Ne samo zato što se radi o poglavaru SPC već i zato što je sadržaj poruka koje je Severina slala takav da tu ima mnogo elemenata pretnje.

Govoreći o motivu za ovakve bezumne postupke pevačice, sagovornici ukazuju da oni verovatno potiču iz mržnje zbog korektnih i dobrih odnosa koje patrijarh Porfirije ima sa Milanom Popovićem, s kojim ona vodi bitku oko starateljstva nad sinom Aleksandrom. Popović je poznat kao veliki dobrotvor Crkve, koji je pomagao u obnavljanju i opremanju srpskih svetinja u Hrvatskoj, između ostalog i nakon poslednjeg jakog zemljotresa. Porfirije je i krstio Popovićevog najmlađeg sina.

