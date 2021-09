Emotivno!

Pevačica Andreana Čekić juče je doživela veliku bol i tugu usled iznenadnog gubitka omiljenog člana njene porodice.

Tužnu vest da joj je preminuo omiljeni deka podelila je sa svojim fanovima na Instagramu, gde mu je uputila i poslednju dirljivu poruku. Uz zajedničke fotografije, Andreana se prisetila razgovora sa njim i emotivnim rečima rekla mu poslednje zbogom.

- "Đede, je l' ima neko stariji od đeda?" Ima. Nađed.

- "Ima. Nađed."

- Tako si me zezao dok si me nosio na ramenima i ostao si moj "Nađed". Volim te svim srcem i dušom i znam da to možeš da osetiš. Spavaj sa anđelima, Gospodine najveći i ponosu moj – napisala je pevačica, što je raznežilo njene pratioce koji su joj uputili reči podrške u ovom teškom trenutku.

Autor: P.R.