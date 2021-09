Šok!

Marko Đedović pozant je kao zadrugar koji nikoga nije štedeo i svima je sve u lice govorio. Mnogi zadrugari su se plašili njegovog suda i komentara. Iako nije u Zadruzi 5, Marko je redovno prati, pa smo ga zbog toga zamolili da nam da komentar za ljubavnu vezu Mensura Ajdapašića i Milice Veselinović.

Naime, upečatljiv je bio Miličin ulazak u rijaliti kada je javno izjavila da ulazi u Zadrugu kako bi pokazala da nisu sve devojke kao Mina Vrbaški. Đedovića smo tražili komentar za Milicu i Mensura, ali i o tome šta je Milica rekla za Minu:

- Ona je lepo oprala Minu, kao što je i Mina rekla. Milica nije znala gde dolazi, a tako je pravila priču. Niko ne može da predvidi šta može da se desi, ali ona je ružno krenula, i zato su na osudi sada. Pokazala je ružne stvari, vređala Minu, a sada je sebe ukanalila. Mensur je meni okej, on jeste zaljubljive prirode, njemu je ista faca kao u Zadruzi 3, isto kao kada je krenuo sa Minom, ponavlja se sve. Mada on je dete, emotivno je osakaćen, i deluje zaljubljeno u nju. Mada kada bi se Mina pojavila, uh to bi bilo opasno. Ne možemo da znamo šta bi se dogodilo kada bi Mina ušla. Oni se nisu videli, a on se čuo sa njenom majkom kada je ona bila u Zadruzi 4. Ma neće ni njemu, ni Caru biti svejedno ako Mina uđe - rekao je Marko.

Autor: N.Brajović