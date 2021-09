Dugo su sarađivale!

Pevačica Severina Vučković oprostila se od čuvene kantautorke Marine Tucaković, koja je preminula sinoć u 68. godini života.

Naime, Severina je na Instagramu objavila video snimak, te u dužoj objavi opisala kako je tekao njihov poslednji razgovor.

- Niko nije znao sakriti suze ko Marina… Sve ih je izlila u tekstove, u tekstove koje niko nije pisao kao ona; bila je pismena i muzikalna, njeni su se tekstovi organski lepili za muziku. Zato je bila najbolja. Barem 50 posto pesama koje slušate je ona napisala… Obradila je sve teme ženskih i muških emocija. Pisala je za mnoge izvođače. Imala sam sreću jer je pisala i za mene... "Srce, imam za tebe tekst..." I pošalje mi 'Imaš pravo'... 'Tridesete'… Ali pamtiću je po veselju, nagovorila me na 'Silikone', umirale smo od smeha na tekst, na njen tekst, jer ako je neko bio duhovit, bila je ona. Bile smo “naše”, znala je očarati ljude svojom neverovatnom lucidnošću i duhovitošću… U svojoj borbi za preživljavanje do neki dan me pitala kako sam…

- "Kako je mali?"

- "Dobro je, Maki… Ako te ne stave u čitanke, puštat ću mu tvoje pjesme… Dobro smo, Maki... Kako si ti?"

- "A evo, šta znam, čas dobro, čas loše, ali guram…"

- Ide ona, gore, mirna, ide gore… gura… jedna i jedina Marina… Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava… – napisala je Severina, a onda i citirala svoju saradnicu i prijateljicu:

- "U jednom danu se rodiš, umreš, zaljubiš, upoznaš osobu koja ti promeni život, u jednom danu se sve dogodi..." Pamtim je ovakvu – piše ona i objavljuje snimak

Podsetimo, Marina Tucaković, najpoznatiji srpski tekstopisac, preminula jeu 67. godini, nakon duge borbe sa teškom bolešću. Tokom bogate karijere pisala je stihove za brojne regionalne izvođače, a mnoge pesme inspirisane su istinitim događajima.

Autor: P.R.