Ovo mu je četvrti odlazak na isto mesto, za samo godinu i po dana!

Novak Đoković bio je gost na svadbi džudiste Nemanje Majdova, a svoju posetu Bosni i Hercegovini iskoristio je i da u Visokom ponovo obiđe čuvene piramide. Tamo je otišao četvri put u roku od godinu i po dana, a ovaj put bez supruge Jelene, koja je na Kosovu i Metohiji, gde će joj se i Novak pridružiti.

- Novak je došao na vikend, a on ovde više nije gost. On je domaćin jer ovo smatra svojim. Deca vole da borave u našem parku, a Novak posećuje praistorijske tunele. Ovde nije reč o takozvanim piramidama već o drevnim građevinama. One regenerišu organizam, vrše detoksikaciju, čiste viruse i bakterije iz organizma - otkrio je Semir Osmanagić u jednoj emisiji.

Dok šetate kroz tunele zaboravljate na probleme, ali i bilo kakva zračenja iz spoljnog sveta. Između ostalog, ni vaš mobilni telefon neće imati signal.

- Pronašli smo šest ulaza u tunele koji su prava podzemna mreža od nekoliko stotina kilometara. Obilazak traje sat vremena i zaštićeni ste od svih zračenja dok ste unutra. Ljudi se preporode, zaborave na stres, a ne treba ništa posebno da rade. Iz piramida ljudi izađu preporođeni - kaže najpoznatiji promoter bosanskih piramida.

Za posetu piramidama u Visokom ne treba vam nikakva posebna priprema.

- Prvi put ulazite u pratnji vodiča, sledeći put samostalno izaberete prostoriju u kojoj ćete se opustiti.

Iako je čest gost, Novak Đoković u Bosni i Hercegovini retko govori o tenisu. Njegove posete služe da ne misli na sport u kom je najbolji na svetu.

Novak je imao fantastičnu sezonu, ali ne govorimo o tenisu kada dođe ovde. Prošli put je imao pravu avanturu jer je istraživao tunel u koji ljudska noga nije kročila. On je svetski teniser broj jedan, vlada godinama i ostaće zapamćen kao jedan od najboljih sportista svih vremena. Zbog svega što dobija ovde, piramide su posebno mesto u njegovom srcu. On je čovek neverovatne upornosti, snage... Nema tenisera koji je mogao takve preokrete da pravi. Ispred njega je još nekoliko godina velike karijere. novak stalno razmišlja da unapredi tenis, ali ne samo tenis. Razmišljamo o jednom centru za medicinu, naša saradnja će se nastaviti i u budućnosti.

