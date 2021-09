Ovo je sve zanimalo!

Maja Marinković, gostujući u emisiji ''Amidži šou'', govorila je o vezi sa Filipom Carem, ali i o njegovom zbližavanju sa Sandrom Čaprić u Zadruzi. Ona je tom prilikom govorila i o Carevom odnosu sa njenim bivšim Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ja imam već pored sebe savršenog muškarca, još samo malo da poradi na ponašanju. Mislim na Cara. Car i Janjuš su u lošim odnosima. Bilo bi neprirodno da imaju bilo kakvu komunikaciju - poručila je Maja u emisiji ''Amidži šou'', na pitanje da li sebe vidi sa Carem u budućnosti kaže:

- Nemam konkretan odgovor na to, jer je on u Zadruzi, ja sam u spoljnom svetu. Tamo su takve okolnosti. Sad on ima drugaricu s kojom se druži, ako on pređe granicu, onda ja nemam šta da tražim tu - rekla je Maja.

Autor: M.K.