Poznati glumac se potresnom porukom oprostio od Nenada Nenadovića: Čuvaću ti ćerke, hvala što si mi zamenio pokojnog oca

Vest o smrti glumca Nenada Nenadovića, koji je u 57. godini izgubio bitku s virusom korona, duboko je potresla domaću javnost, a najviše njegove kolege.

Nakon vesti o njegovoj smrti, oglasio se i Nenadov mladi kolega Arsenije Tubić.

- Prošle godine sam izgubio oca. Sinoć sam izgubio svog prvog televizijskog oca! Otišao si u noći, kada smo prvi put zaigrali zajedno kraj malog ekrana. Hvala ti za moj omiljeni crtani film Ajvanho, koji sam nebrojeno puta gledao preko VHS kasete, koju i dalje čuvam! Hvala ti što si mi obojio 90te godine i učinio da moja generacija sa osmehom odraste! Hvala ti za Sony Playstation, koji sam tada mogao samo kroz tebe da doživim, jer ga niko u mojoj okolini nije imao! Hvala ti za prve “Fazone i Fore”! Hvala ti što si me primio u svoj svet, kada sam postao tvoj kolega i učinio da se osećam i dalje kao onaj mali dečak! Hvala ti za šetnju kroz Rumu! Hvala ti za najlepši sladoled na koji si me odveo! Hvala ti za sve one tople reči! Hvala ti što si mi zamenio oca, bar na neki način! Hvala ti za ovo naše kratko putovanje! - napisao je glumac i dodao:

Ima još mnogo toga za šta bih ti se zahvalio, jer sam na poseban način povezan sa tobom i tvojom porodicom! Radosno si prihvatio vest na pauzi snimanja, da smo tvoja ćerka Mina i tvoj “virtuelni” sin dobili glavne uloge u pozorištu na Terazijama. Obećavam ti da ćemo tu premijeru odigrati samo za tebe! Obećavam ti da cu čuvati Janu i Minu! - emotivno je poručio glumac i za kraj dodao:

- Zaboravio sam još nešto da ti kažem, nešto čega sam se setio ovih dana dok sam se molio za tebe. Ti si prvi glumac sa kojim sam se susreo u životu. To se dogodilo u pozorištu “Boško Buha” na izviđenju predstave “Sveti Sava”. Tada si stao pored mene i mirno čekao početak predstave, a ja sam te gledao kao u boga! Ima jedna pesma iz filma, koja mi se sad vrti u glavi: “Nek nas sete ove slike, na tu decu i te đake….” Putuj dragi moj! Neka ti je večna slava i hvala! - napisao je mladi glumac.

Autor: D.T.