'PORODICA MI SE SRUŠILA ZBOG PROKLETE DROGE' Ana Nikolić gori od besa zbog optužbi da je narkomanka: Odgovaraćete i platiti ogromnu kaznu

Ana Nikolić od jutros ratuje sa hejterima na društvenim mrežama, a sada je javno objavila rat svima koji su joj u komentarima poručili da je narkomanka.

Jasno im je stavila do znanja da nedozvoljene supstance nikada nije koristila, kao i to da svi koji tvrde suprotno, to će morati da dokažu.

Moj život, ljubav mog života, svi ideali, porodica su se srušili i nestali zbog proklete droge. Imam veliki problem kada me neko proglasi narkomankom. Ali svako može da piše šta hoće. Moraće svako to i da dokaže ili plati ogromnu kaznu. U sebi mislite šta hoćete… Ali ko se usudi da uz ime Ana Nikolić stavi "drogirana", "narkomanka", moraće da za to i odgovara - jer je to notorna laž - upozorila je pevačica.

- Sve može, ovo je otvoren profil. Ali svako ko uz moje ime spomene drogu, odgovaraće za to i moraće javno da se izvini meni lično. Ali svako ko još jednom uđe na moj profil i mene proglasi "narkomankom", moraće da snosi konsekvence. Ja sam javna ličnost, ali optužiti nekog da se drogira, ko to u životu nije radio. Pa odgovaraće svako! Svako bez izuzetaka - bila je oštra Nikolićeva.

Autor: D.T.