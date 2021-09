Šok!

Elitna prostitucija među muškarcima doživela je odjek u javnosti. I dok se spekuliše ko su poznati muškarci koji seksualne usluge pružaju za novac, domaći mediji sada donose nove detalje i otkrivaju još nekoliko ličnosti koje se time bave ili je pak koriste.

Kako pišu mediji, jedna od najvećih hrvatskih muzičkih zvezda redovno koristi usluge muške eskort pratnje iz Srbije, sa kojima se sastaje u svojoj sobi u nekom od elitnih beogradskih hotela, gde odseda. Pevačica insistira na apsolutnoj diskreciji i koristi samo muškarce po preporuci svojih prijateljica iz visokog društva koje su imale slična iskustva.

Kako navode mediji, Hrvatica isključivo zakazuje susrete sa mlađim, atletski građenim muškarcima do 35 godina i insistira na tome da joj svaki put u hotel posle nastupa ili tokom privatnih poseta gradu dođe drugi mladić, jer ne voli da se dvaput sastaje sa istom osobom. Ona je vrlo galantna, pa pored dogovorene cene, uvek i dodatno časti eskorta, koji ispuni sve njene seksualne fantazije.

Za razliku od nje, koja plaća, dva bivša rijaliti igrača zarađuju ozbiljan novac od prodaje svog tela. Jedan od njih, prema saznanjima medija, već nekoliko meseci održava redovne seksualne odnose sa ženom od 70 godina. Oni se sastaju u Zagrebu, gde ona i živi.

Njemu se tajna veza sa ovom ženom posebno osladila jer ga ova Hrvatica ozbiljno finansira i ispunjava mu sve prohteve. Rijaliti učesnik, koji je nastavio da se bavi javnim poslom i nakon izlaska iz takmičenja, najmanje jednom nedeljno odlazi u hrvatsku prestonicu. Ipak, on ne želi da ima bilo šta sa njom sem poslovnog odnosa, što se ne sviđa ovoj vremešnoj gospođi, koja je počela i da se zaljubljuje u svog eskorta, u Srbiji poznatog po razuzdanom seksualnom životu i po čestom menjanju partnerki.

I njegov kolega iz rijalitija se već godinama bavi prostitucijom. On svoje usluge nudi i muškarcima i ženama. Njegova cena je od 300 do 500 evra, u zavisnosti od toga šta klijent želi. Sa njima se sastaje u hotelskim sobama, a posebno naplaćuje i snimanje sa partnerima tokom seksualnog čina, insistirajući da mu se ne vidi lice kako ga neko ne bi prepoznao.

On se ovim poslom bavio i pre učešća u rijalitiju, ali mu je cena duplo skočila nakon učestvovanja u njemu. On je dugo bio u vezi sa jednom popularnom devojkom, međutim, kada je ona saznala iz njegovih poruka čime se on bavi i kako zarađuje novac, odmah je raskinula sa njim i prekinula svaki kontakt, iako su dotad u javnosti tvrdili da su zaljubljeni i da ništa ne može da naškodi njihovoj vezi, pa ni tračevi da je njen partner naklonjen istom polu, kako se šuškalo u rijalitiju.

Autor: M.M.