Ovo se dugo čekalo!

Dugo najavljivana i očekivana domaća adaptacija čuvene sapunice „Dinastija“ počinje sa emitovanjem u ponedeljak 27. septembra i prikazivaće sve od ponedeljka do četvrtka u 21 čas, a među brojnim poznatim glumcima koji su angažovani na ovom projektu je i poznati regionalni glumac Frano Lasić.

Osim što igra advokata Branka Kadića, Andriju Todorića (u originalnoj seriji Endru), Frano je i jedan od zaslužnih za snimanje srpske verzije „Dinastija“ – jer je upravo on pomogao da se otkupi licenca.

- Jadran Lazić, moj dragi prijatelj fotograf koji živi u Americi, i ja smo imali firmu i učestvovali smo u nabavljanju licence za srpsku verziju „Dinastije“ – otkrio je Lasić.

Glumac se prisetio i originalne verzije „Dinastije“ i otkrio jednu malo poznatu činjenicu o ovoj seriji.

- Sećam se kad su zaustavili snimanje, jer je već trajalo godinama i ako se ne varam, poslednja scena je bila neka žurka, na koju su došli teroristi i sve ih ubili. Onda je nastao veliki skandal u Americi, gledaoci nisu mogli da veruju da su svi njihovi likovi mrtvi, postojao je veliki pritisak na produkciju, i onda su se setili rešenja: da je njima neko dojavio da će biti teroristički napad. Sledeću sezonu su počeli tako što je otkriveno da su svi imali pancire i tako su preživeli – ispričaoje Frano.

S obzirom na to da Frano igra jednu od glavnih uloga, i to veoma zanimljivu, pitali smo ga kako se pripremao za Andrijin lik i kako bi ga on opisao publici.

- Radim sklekove svaki dan (smeh). Jednostavno je, morate se prilagoditi tom liku, on je veoma dobro upućen u sve Blejkove, odnosno Brankove poslove, zna sve njegove muljaže, ljubavne veze, porodične veze. Veoma je blizak, njegova desna ruka, u njega Branko ima apsolutno poverenje, isto tako i Endru, odnosno Andrija u njega, i neće mu uraditi ništa iza leđa – kaže Frano i dodaje da je uveren da će „Dinastija“ podići domaće serije na jedan drugi nivo.

Kakav odnos Andrija ima sa Brankom, ali i sa ostalim članovima porodice Kadić, kakva je njegova uloga unjihovim životima i da li im je zaista jedan od retkih prijatelja, saznaćete ako pratite domaću adaptaciju „Dinastije“, od 27. septembra od ponedeljka do četvrtka u 21 čas na TV Pink.

Autor: M.M. / M.Đ.