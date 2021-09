SEVERINI BIO UGROŽEN ŽIVOT! Pevačica se odlučila na RIZIČAN POTEZ koji je mogao da je košta glave: Rekli su mi da ne smem da diram mikrofon! (VIDEO)

Šok!

Popularna pevačica Severina (49) konačno je uspela svoj život da sredi po svom ukusu. Nakon završetka izuzetno stresnog perioda u životu, na koji je tačka stavljena presudom u njenu korist o starateljstvu nad njenim mezimcem, red je došao na druženje sa publikom, koja se i te kako uželela Severine na sceni.

Ipak, kao što to obično biva, kada niko nije očekivao javio se iznenadni problem. Do duše, nije to bilo ni blizu ozbiljno kao prethodni izazovi s kojima se pevačica susretala, no njeno zdarvlje moglo je da bude ugroženo.

Naime, tokom nedavnog koncerta popularne pevačice, iznenada, nebom su počeli da dominiraju sivi oblaci, a iz istih na okupljene je zapljuštala kiša. Iako su joj iz njenog tima savetovali da se koncert odloži, barem dok se nevreme ne smiri, Seve je to odbila. Pored toga, odbila je i da se sakrije pod kišobran, te je sve vreme širokog osmeha i neverovatne energije dala sve od sebe kako bi zabavila sve prisutne, te kako bi zaboravili na kišu - a čini se da je u tome i uspela.

Nakon svega, na svom Instagram profilu oglasila se i sama pevačica, koja je otkrila da je postojala mogućnost i strujnog udara, no na svu sreću, do toga nije došlo.

- Rekli su mi moji iz osiguranja da nisam smela da diram mikrofon, da je mogla struja da me udari... Znala sam to, ali sam znala i da neće struja meni ništa. Otac mi je 30 godina radio u elektrodalmaciji, valjda se računa u Boga - napisala je pevačica u opisu jednog od videa sa pomenutog nastupa.

