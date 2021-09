'On je super momak, van svih glupih čaršijskih priča je...' Kija Kockar progovorila o DRUŽENJU sa Arkanovim sinom Vojinom u Americi! Evo i koliko se dugo poznaju!

Za njega ima samo reči hvale!

Pevačica i pobednica Zadruge 1 Kija Kockar već neko vreme je u Americi, gde se provodi sa Vojinom Ražnatovćem, sinom pokojnog Željka Ražnatovića Arkana. Kristina kaže da Vojina zna dugo i da je iskoristila odmor da vidi svoje prijatelje, među njima i Ražnatovića.

- Vojin i ja se znamo dugo, došla sam na odmor i obilazim nekoliko gradova i normalno da ću da vidim svoje prijatelje. Bila sam u Njujorku, sad sam u Vegasu, pa idem za Los Anđeles - rekla je Kija.

- Vojin je super momak, van svih glupih čaršijskih priča je, i to poštujem. Imamo i zajednicko društvo u Vegasu i Los Anđelesu i super su me svi dočekali - ispričala je Kristina.

Na pitanje da li ju je u Americi ugostio Vojin, Kija nam je rekla da je sama na odmoru, a da se sa Ražnatovićem samo druži, te da nije kod njega.

Podsetimo, Kristina se tokom američke turneje, pre dve godine, u Las Vegasu videla sa Vojinom, a tada je za Telegraf.rs pričala o njihovom odnosu.

- Ugostio me je kad sam bila u Las Vegasu. Znali smo se, ali nikada nismo o tome pričali i eksponirali to, baš zato što bi ljudima zapalo za oko. Već su me ranije pitali za njega, rekla sam: "Ne znamo se, znamo se ovako...". Ali, dobro se znamo, dugo ga nisam videla, drago mi je što sam provela vreme sa njim - kaže nam Kristina.

- Upoznali smo se davno u Beogradu, imamo dosta zajedničkih prijatelja. Bili smo prijatelji na Fejsbuku dugo, dugo. Kad sam nov Instagram napravila nismo komunicirali tako, nego preko poruka. Nisam želela da privlačimo pažnju na taj način, kako ne bi izazvali neke glupe komentare. On je jedan divan momak, pričamo o istoriji ili filmovima - objasnila je Kija.

Autor: M.K.