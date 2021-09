PLAKALA KAO KIŠA TOKOM GOVORA! MILENA RADULOVIĆ U SUZAMA: Glumica dobila nagradu i posvetila je NJIMA! Za nju su one HEROJI! (FOTO)

Milena Radulović postala je vlasnica nagrade "Osvajanje slobode", a nakon zvaničnog uručenja glumica je održala i govor.

Pomenuta nagrada dodeljena je 21. put, a Milena Radulović je istakla da je posvećuje svojim borcima, odnosno devojkama koje su sa njom odlučile da izađu sa tužbom za Miku Aleksića.

Glumica je govor održala u suzama, a nagradu je posvetila i svojoj majci koju je nazvala "svojim herojem"

- Meni ova nagrada mnogo znači i dolazi od pravih žena, koje poštujem i čije stvaralaštvo volim, u pravo vreme. Zahvalna sam i počastvovana - rekla je između ostalog Milena Radulović.

Mlada glumica koja je svojom ispovešću o tome kako je silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić pokrenula lavinu, kaže da celokupno društvo mora da se trgne.

- Krajnje je vreme da se celokupno društvo otrgne iz pakla oko nas i hitno da se probudi iz stogodišnjeg sna. Vreme je da se konačno svi osveste. Da žrtvi nasilja ne postavljaju glupa pitanja, ne veruju i kao u ovom slučaju - ne preduzmu ništa i time stanu na stranu nasilnika. Štiteći nasilnika samo su produbljene rane ovih devojaka. Sve smo mi kroz godine bili svedoci tih “odraslih” ukoronjenih u nekom sistemu koji baš i ne žele da snose odgovornost, da se mešaju, “preseku”. Obično, na kraju tog procesa, kad želiš nešto da preuzmeš, svi ne znaju kako, ili kažu - vi to morate nekako same. Mi, devojke, devojčice, na kraju žrtve s dubokim ranama na duši, treba da pobedimo ne samo tog čoveka, nego da budemo jače od celog sistema. Da nije to malo apsurdno? Evo, jesmo - poručuje Milena Radulović.

