'ON JE LJUBOMORAN NA NJEGA' Markov drug za Pink.rs prokomentarisao njegov sukob sa Stefanom, pa otkrio koja zadrugarka NAJVIŠE IDE uz Osmakčića!

Razvezao jezik!

Marko Osmakčić se pokazao kao pravi zavodink ''Zadruge 5''. Od samog ulaska postao je veoma intrigantan kako za zadrugare, tako i za javnost. Imao je mnogo priča kako iz karantina, tako i u Zadruzi vezano za mnoge devojke, ali i sukobe koje je imao, zbog toga smo stupili u konktakt sa Markovim najboljim drugom Milošem, koji nam je otkrio koja devojka treba da bude sa Markom, a potom i prokomentarisao njegov sukob sa Stefanom Mihićem.

Kako komentarišeš Markov boravak u rijalitiju?

- Ja Marka poznajem ceo život, zajedno smo trenirali tenis, odrasli smo zajedno. On je bio ozbiljan igrač, a sada i trener. Vidim da ga zezaju za Federera, ali sve to je tačno. On je totalno isti kao i napolju. Poznat je po tome da stalno upada u oči ljudima zbog stava. Uvek je on taj koji vodi rač, najglasniji je, i nikada nikome nije prećutao. Uvek je u društvu lepih žena. On je takav uvek i takav će i biti - rekao je Miloš.

Za koju devojku misliš da će se na kraju odlučiti, pošto je u zadnje vreme izuzetno prisan sa Sanjom, a stalno komentariše Staniju i Marijanu?

- Njemu se najviše sviđa Stanija, ali on poštuje to što je ona zauzeta, i sviđa mi se to što mu je kako oni kažu mentor, i lepo se druže. Mislim da mu se Marijana sviđa viđe od Sanje, ali ona se mota oko Janjuša, pa on ne želi da se meša u to, drži se Sanje, jer je ona slobodna i vidim da postoje tu simpatije i biće njegova kad tad - otkrio nam je on.

Kako komentarišeš njegov sukob sa Stefanom Mihićem?

- O njihovom sukobu ne bih mnogo pričao, ali kada komentaršem sa ljudima o Stefanu niko nema lepe reči. Govore da je ljigav, njegovo ponašanje je čudno jako. Marko ima svoje mišljenje i mislim da on ima pravo na to, da li je to tačno ili ne, to je njegovo mišljenje. Meni deluje da je on zavidan i ljubomoran na Marka, i smatram da nema potrebe da bude u njegovom društvu, neka ga se kloni, on je klasa za njega, mada ne samo za njega, nego za 90 posto ljudi tamo. Smatram da ne treba da ga dotiču komentari ljudi jer on zna ko je i koliko je uspešniji od većine ljudi tamo, jer ipak Marko ima lepu karijeru, bio je veoma uspešan, a pogotovo da se nervira zbog tog Stefana.

Autor: N.B.