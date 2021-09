EKSKLUZIVNO ZA Pink.rs! Đedović OTKRIO sve detalje SE*S AFERE Dina i Olge, pa BRUTALNO URNISAO Margitićevu!

Ne štedi nikoga!

Marko Đedović, bivši zadrugar britkog jezika rešio je da ekskluzivno za Pink.rs otkrije informaciju koju ima o odnosu Dina Dizdarevića i Olge Margitić. Naime, u Beloj kući se u toku nedelje potegla tema da su Olga i Dino imali se*s pre Zadruge 5, što je ona poricala. Dino je tom prilikom zamolio svoje prijatelje da objave snimak kako su se njih dvoje proveli na jednom beogradskom splavu, a to pogledajte u tekstu ispod:

Đedović koji je poznat po tome da nikoga ne štedi, rešio je da otkrije sve što zna o o tom odnosu, a sam je bio očevidac kada je Olga pričala kakvu je noć imala sa Dinom:

- Nakon izlaska ono veče gde su bili zajedno, Olga i Dino su završili zajedno. Vodila se polemika da je tu pao oralni se*s, e to nije istina, pao je ozbiljan se*s. Ona se hvalila kako je on nju baš lepo i ozbiljno zadovoljio, a nakon toga je krenula patetika kako se zaljubila u njega posle jedne noći i žestokog se*a. Meni nije jasno kako može da kaže da je zaljubljena, a ka*a se prve noći. Istina je još gora od onoga što se priča. Ona je Dina molila da uđu kao par u Zadrugu, i laže da nisu ništa imali, ja sam bio tu kada je sve to pričala njenom prijatelju - otkrio nam je Đedović sve o odnosu Olge i Dina.

Kako bi prokomentarisao sukob Sandre Rešić i Olge?

- Ja sam video da je Olga vrlo kvarna i veoma bezobrazna, nevezano samo za Sandru. Pričale je svašta o maloj Magdaleni koja izdržava sestre i majku. Olga je nevaspitana i odvratna osoba. Igra se na veoma ružan način i daje ružne informacije o toj devojci, ma Olga mi je u rangu sa Dragojevićima, isti su - rekao je Đedović.

Autor: N.B.