Bivši stanar Bele kuće izneo svoje mišljenje o slučaju Viktorije Mitrović, koji je potresao region.

O brutalnom silovanju koje se dogodilo 2012. godine u selu kod Kovina - Pločica kada je sveštenik Milovan Đokić obljubio tada dvanaestogodišnju Viktoriju Mitrović bruji ceo region. Naime, prošle subote, Viktorija je smogla snage da pred milionskim auditorijumom prizna da je upravo ona ta devojčica - žrtva monstruoznog čina, a sada se o ovoj temi polemisalo u ''Vikend jutru''.

Ovu temu komentarisao je i novinar i bivši zadrugar Marko Đedović, koji je istakao da Viktorija živi u uverenju da joj je život uništen, da zbog toga pravi pogrešne poteze u životu.

- Da se o ovome govorilo, Viktorija ne bi ćutala tako dugo. On je bio njen nastavnik veronauke. Ona je sa 12 godina došla da pomogne da nešto raspremi i očisti i doživela je takvu monstruoznost. Ona je govorila da se to dogodilo u crkvi, on je izabrao Božije mesto za takav monstruozan čin. Došla je sva krvava, bez torbe, rekla je da je boli stomak, krvarila je i čutala, ko zna šta je sve prošlo kroz njenu glavu tada. On je pokušavao da obmane narod u toj mantiji. Ne možemo da ćutimo kada neki pop ide po selu i udara žene po dupetu. Ona se sada vrlo ružno ponaša, jer se sa njom nikada nije radilo, ona već ima predrasudu da je njen život upropašćen - izneo je svoje mišljanje Đedović.

- Pedofilije ima u svakoj profesiji. Ona se najviše krije. Mi se zalažemo za javni registar pedofila. Moramo da kažemo da roditleji moraju da obrate pažnju na svoju decu. Ja se lično zalažem za smrtnu kaznu za pedofile. Nemojte misliti da njoj on nije promenio život od tog trenutka - rekao je Stevan Đokić, savetnik za istragu i bezbednost.

- To je za svaku osudu. Taj sveštenik nije lice i naličje pravoslavne vere. Pedofila ima svuda, ne bi trebalo da crkvu i veru gledamo kroz prizmu ovoga. Ovo jeste za svaku osudu, pravosudni organi su rekli svoje. Nemojte da zbog jednog lošeg primera ne verujemo u Boga i crkvu - rekao je teolog Miloš Stojković.

