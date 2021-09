JEDVA ČEKAM DA TI DOĐE MAJA: MC Damiro u BRUTALNOM okršaju sa Filipom Carem! Sve PLJUŠTALO OD UVREDA! (VIDEO)

Haos!

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'' došlo je do sukoba Filipa Cara i Mc Damira. Naime, do sukoba je došlo kada je Damiro zamerio Filipu što je ležao na krevetu, a nije on ležao, jer kako tvrdi ima problem zbog kog mu je rečeno da može da leži.

Dva puta sam bio po sat vremena na ekranu. Idi isprazni ja*a pa ti neće biti takva - rekao je Car.

Ma jedi ti gov*a i odj**i totalno. Čovek ga zamoli par puta. Ma nek pravi sto puta rijaliti i pare, zabole me ku**c. Jedva čekam da dođe Maja, da se upiš**š kao pič*a. Kunem ti se bogom ja ću ga spucati - rekao je Mc Damiro.

Sukob je ubrzo prekinuo Miki Đuričić koji je sve vreme bio prisutan.

Autor: N. Ž.