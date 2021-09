TOTALNA TRANSFORMACIJA NAKON ZADRUGE! Aleks Nikolić promenila lični opis! Postala je VATRENA PLAVUŠA i menja život iz korena! (FOTO)

Nikad bolje nije izgledala!

Atraktivna rijaliti zvezda Aleksandra Nikolić obeležila je "Zadrugu 4" brojnim ljubavnim turbulancijama i aferama i vremenu kada je radila kao hostesa u jednom noćnom klubu.

Bivša rijaliti učesnica pričala je da joj je posao bio da sedi s gostima i zajedno s ostalim devojkama se trudi da gazda proda što više pića. Zadrugari joj nisu verovali, spominjali i da je hapšena u Turskoj, pa su se neprestano svađali s njom i nazivali je prostitutkom.

Čim se rijaliti završio Aleksandra je rešila da okrene novi list i promeni lični opis. Od crnke koju smo gledali u rijalitiju više nema ni traga. Promenila je boju i dužinu kose, istetovirala obrve, sredila zube i napumpala usne.

Inače, Aleksandra je poznata i po svom provokativnom stilu, a sada vreme provodi u Španiji i promenila je imidž.

Podsetimo, Aleksandra je pričala kako će novac od rijalitija da uloži u obrazovanje.

"Želim novac koji sam zaradila da... Ma on mene ne shvata ozbiljno, upisala sam Višu poslovnu školu. Upisala sam menadžment. Treba da ulažemo u obrazovanje... Ja sam uradila samo usta i grudi i usta ću da vadim. Ja sam rešila svoj život da promenim, fakultet sam već upisala, dala sam jedan ispit pre par godina, ali sada ću nastaviti svoje školovanje i smatram da je to prava stvar koju treba da uradim. Neću da izlazim i trošim novac, školovanje jedino vredi danas, nadam se da ću to popraviti, što sam stala", istakla je nedavno u jednoj emisiji.

Autor: M.M.