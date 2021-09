'ČUJEM SE SA BIVŠIM SVEKRVAMA I DAN-DANAS' Milica Todorović progovorila o BEBI, pa otkrila šta joj majka stalno govori!

Hit!

Pevačica Milica Todorović govorila je o prethodnim vezama i bivšim momcima, te otkrila da je majka stalno pita kada će joj roditi unuče.

Milica se osvrnula i na svoj odnos sa bivšim svekrvama i stakla da je sa svakom bila u dobrim odnosima, kao i to da se i dan-danas čuju.

- Majka non-stop, moj Instagram onaj DM gori od majke, ona lista one "reels" videe i kad god vidi neku bebu ona mi pošalje, ali obavezno devojčicu, ovakva da bude i ovakvu mašnicu da ima. Ja kažem samo ti naruči - rekla je Milica kroz smeh i dodala:

- Zezamo se na tu temu, ali ja kažem to je sve do Boga, do sudbine, pa kako bude...

Milica je kroz osmeh pričala o momcima koji su se menjali kroz njen život.

- To nekako ide spontano. Ode jedan, dođe drugi, ali sve svekrve su predivne i dan-danas se čujem sa svim svekrvama - kaže pevačica.

Autor: M.M.