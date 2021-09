Otvorila dušu!

Pevačica Nada Obrić ove nedelje gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom je govorila o svom životu i karijeri, a dotakla se i teškog životnog razdoblja, kada je čak tri puta pobedila tešku bolest.

Na samom početku emisije, kao specijalno iznenađenje za Nadu bilo je uključenje njene koleginice i prijateljice Branke Sovrlić, koja ju je lepim rečima rasplakala.

Kako je Nada istakla, njoj kod današnjih koleginica najviše smeta to što ne vode računa o tome kako se pojavljuju u javnosti.

- Danas se moje mlađe koleginice takmiče koja će se više skinuti. Kod nas toga nije bilo. Kada sam počinjala, ti si morao da budeš u dugoj haljini, da budeš i više nego pristojno obučen. Muškarci su morali da budu u odelima i s kravatama. Postojao je kodeks oblačenja, zato nas je publika i poštovala. Pevali smo i pred 150.000 ljudi, i pred 100 ljudi, to je bilo isto. Nikom od nas nije palo na pamet da nam treba obezbeđenje, od koga mene neko da štiti ako ja idem na poziv ljudi koji mene vole. Tu nije bilo da se napiješ ili da se skineš pa da provociraš, nije tada bilo nikakve vulgarnosti. Žalim za tim vremenima. Današnje žene se hvale kada ne znaju da kuvaju i da ne žele brak, to je pogrešno - odlučna je pevačica.

Najviše zla, kako kaže, naneo joj je jedan kolega, ali nije htela da otkrije o kome je reč.

- Najviše suza sam prolila zbog jednog jako poznatog pevača. I to mu nikada neću oprostiti niti zaboraviti. Ja sam bila gost na njegovoj turneji. Prolazila sam mnogo dobro i on to nije mogao da podnese. I na samoj turneji mi je pravio jezive probleme. Ne želim ni ime da mu izgovorim, znaće o kome govorim. Ja sam tad bila nemoćna, jer mi je pasoš bio kod menadžera i nisam mogla da ga uzmem kako bih prekinula tu turneju i vratila se kući - prisetila se ona.

Govorila je i o svojoj borbi s kancerom, u kojoj je čak tri puta izvojevala pobedu.

- Tri sam karcinoma imala na tri različita mesta i nijedan nije imao veze s drugim. I zračenja i hemoterapije. Osetila sam tu jezivu borbu dece da mi pomognu, njihov pogled koji se ne može opisati, to me je nateralo i dalo snagu da se borim. Ja nisam ležala, išla sam i šetala, gledala sam da se nikad ne žalim na bolove pred njima. Bila sam u rukama božjim i rukama lekara. Sva tri puta sam predosetila bolest. Bila sam zdrava, ali sam znala da nešto nije u redu, kupovala sam pamučne pidžame, jer sam mislila da će mi biti udobnije s njima u bolnici, iako o tome nije bilo reči. Kada me je doktor zvao da mi kaže rezultate pregleda, rekla sam mu da imam rak, on me je pitao ko mi je javio. Izvukla sam to od njega. Tu je bitno vreme. Sada je zdravlje dobro - ispričala je Nada.

Pevačica je govorila i o Mileni Radulović, koja je pre nekoliko meseci optužila za seksualno zlostavljanje svog učitelja glume Miroslava Miku Aleksića.

- Reagovala sam na tu vest kao i svaka majka koja bi čula za takav užas. Tu bih se ja zaustavila. Naravno da sam uz Milenu, ona je ćerka ćerke mog drugog muža, koju sam ja odgajila - završila je Obrićeva.

Prisetila i nedavno preminule Marine Tucaković.

- Gušim se kad pričam o tome. Marina je bila gost u mojoj emisiji koju sam nekad vodila, a i pre toga smo se srele i razgovarale. Nisam imala sreću da imam neki njen tekst, jer sam imala jedan uzak krug ljudi oko mene s kojima sam sarađivala. Sve poštovanje za njen rad, u hiljadama se broje njene pesme, prosto je nezamislivo da se negde govori o muzici, a da nema njenih tekstova. Živeće sigurno večno. Od njenih tekstova i načina rada počele su mnoge velike karijere kod nas i ona je neko ko se ugradio u te karijere - ispričala je Obrićeva.

